竹中直人、『豊臣兄弟！』松永久秀役を語る！『秀吉』以来30年ぶりの小栗旬との共演にも感慨 | RBB TODAY

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第20回「本物の平蜘蛛」（24日放送）では、竹中直人が演じる松永久秀の壮絶な最期が描かれた。このほど竹中からコメントが到着。役柄や共演者について思いを語った。

（C）NHK

竹中は松永久秀役について「こんなぼくを再びキャスティングしてくださり感謝です」と喜びをあらわにしつつ、「オファーをいただいたときは、とても光栄な思いと共に、出番はどのくらい？と思いました（笑）」と率直な本音も披露。１年以上かけて作り上げる作品だからこそ「役者同士のつながりも深くなれる現場です。だから途中で死んじゃうのは本当に切ないんです」としながらも「松永久秀の役となると、あっ、間違いなく途中で死ぬな…と思いました」と歴史上の人物ならではの宿命にも触れた。

脚本については「役の存在を握るのはやはり脚本家」とし、脚本家の八津慧雄氏とプロデューサー陣が久秀をどう描くのかが最大の関心事であるとコメント。「歴史を塗り替えてこそ、真の大河ドラマだと思っています」と力強いメッセージを送った。

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仲野太賀・池松壮亮との初共演については、撮影前日は眠れないほど緊張したと告白。「そんなぼくをお二人は恐ろしいほどの満面の笑顔で出迎えてくれました」と振り返り、「本当に最強のコンビ。このお二人なら心配ご無用です」と太鼓判を押した。

仲野については「明るくて現場のスタッフたちを包み込んでくれる存在」と評し、自身が30年前に主演を務めた大河ドラマ『秀吉』の撮影当時は「とにかくデタラメな大河ドラマにしてやるぞ！と、毎日毎日ギンギンにテンションを上げまくっていた」と自身を振り返りながらも、「30年の時を超えた仲野くんは常に周囲をしっかりと見つめながら現場に存在しています」と称えた。

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小栗旬とは『秀吉』以来、実に30年ぶりの共演となった。「当時、中学生だった小栗くんとは年賀状のやり取りもしていました。書き出しには『佐吉です！』と当時の役名を書いているのがなんともかわいかった」と懐かしいエピソードを披露。「かわいらしい子役だった彼が圧倒的な存在感で目の前に座っている。そのたたずまいを見た瞬間、これぞ信長だ！と強く感じました」と語り、30年という歳月の重みをしみじみと感じたと述べた。

最後に竹中は「みなさんが眩しく、力強く現場に存在しています。素晴らしい作品に参加出来たこと、こころから感謝致しております」とコメントを締めくくった。