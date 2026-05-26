ミルクティー、飴玉1つ、猫のストレスまで“検閲”されるのに　韓国スターが「赤ちゃんコンテンツ」に走る理由 | RBB TODAY

写真一枚で、親としての判断まで問われる時代になった。

韓国芸能界で、スターたちの育児投稿をめぐる“育児検閲”が相次いでいる。

【写真】飴玉1つで保育園を“非難”…日本人妻が炎上

子どもとの日常を見せれば、共感を呼び、応援も集まり、再生数や広告にもつながりやすい。

一方で、SNSに上がった一瞬の場面だけで「それは子どもに良くないのでは」「なぜそうしたのか」と指摘され、本人が釈明に追い込まれるケースも増えている。

最近も、ミルクティー、飴玉、猫のストレスまで、さまざまな育児関連の投稿が議論の対象になった。

ミルクティー、旅行、猫のストレスまで

まず注目されたのは、アナウンサー出身のタレント、チェ・ヒの台湾旅行写真だった。

チェ・ヒは夫と2人の子どもとともに台湾を訪れ、「1日1ミルクティー」といった趣旨の投稿をした。写真には、家族でカフェを訪れた様子が写っていた。

（写真＝チェ・ヒInstagram）ミルクティーを飲むチェ・ヒと子どもたち

ところが一部ネットユーザーは、娘の前に置かれた飲み物に反応した。「幼い子どもがミルクティーを飲んだのではないか」と疑問を示したのだ。

最終的にチェ・ヒは、自らコメントで説明することに。娘はミルクティーを飲んでおらず、カフェインがあるため子どもには与えていないと明かした。実際に飲んだのはレモンジュースだったという。

ただの楽しい旅行写真のはずが、子どもの飲み物をめぐる“育児チェック”に変わってしまったわけだ。

ユーチューバーとして知られるヘイジニ（Hey Jini）も、似たような経験をした。旅行のたびに「なぜ次男スンユは一緒に行かないのか」という質問が寄せられたため、彼女はYouTubeで事情を説明。スンユは中耳炎の治療が長く続いており、いまは子どもの体調を最優先にしているという。

親としては当然、子どもの健康状態を見て判断している。それでも、SNSやYouTubeを見た人々は「なぜ一緒ではないのか」と問いを投げかける。見せれば見せるほど、見えていない部分まで説明を求められる。育児コンテンツの難しさは、そこにある。

さらに、タレントのパク・スホンも、娘ジェイちゃんと愛猫ダホンの日常を公開したことで思わぬ議論に巻き込まれた。

（画像＝パク・スホンYouTubeチャンネル）猫ダホンと娘ジェイ

映像には、ジェイちゃんがダホンの周囲を追いかけたり、餌にいたずらしたりする姿が映っていた。これに対し、一部からは「猫がストレスを受けているのではないか」「止めるべきではないか」という心配の声が出た。

一方で、「本当に嫌なら近づかないはず」「誰よりもダホンを大切にしている人だ」と擁護する声もあった。家族側は、普段はジェイちゃんとダホンが一緒に昼寝もしており、穏やかに過ごしていると説明している。

ここで興味深いのは、論点が「子ども」だけではなく、「愛猫のストレス」まで広がったことだ。

育児の日常を見せるということは、子どもの食べ物、旅行の同行、きょうだいの扱い、ペットとの関係まで、あらゆる場面が視聴者の判断対象になるということでもある。

飴玉ひとつが謝罪へ、過去動画まで掘り返される

俳優イ・ジフンと14歳年下の日本人妻アヤネさんのケースは、さらに象徴的だった。

（写真＝アヤネInstagram）左からイ・ジフン、ルヒちゃん、アヤネさん

アヤネさんは、娘ルヒちゃんの保育園のカバンからキャンディーの包み紙を見つけたことについて、「まだ無塩食を続けている赤ちゃんなので衝撃だった」と投稿した。

本人としては、韓国の保育園文化に驚いたという意味合いだったのかもしれない。しかし、その投稿は「保育園を公開非難している」「個人の育児観を押しつけている」と受け止められ、批判を浴びた。

その後、イ・ジフンもアヤネさんも謝罪した。アヤネさんは、日本と韓国の子どものおやつ文化の違いに驚いたこと、しかし韓国の保育園が間違っているという意味ではなかったこと、自分の表現が誤解を招いたことを説明した。

しかし騒動は、それだけでは終わらなかった。過去に夫婦のYouTubeチャンネルで公開された「1歳ルヒの辛いものチャレンジ」という動画が再注目されたのだ。

（画像＝YouTube）左からアヤネさん、ルヒちゃん、イ・ジフン

その動画では、夫婦が食べていた辛い料理に興味を示した娘に対し、「辛いよ」「食べたら大変だよ」と注意しつつも、冗談交じりに味見させるような場面があった。

これを見たネットユーザーは、「無塩食を強調していたのに、辛い料理は味見させたのか」と指摘した。

飴玉ひとつをめぐる投稿が、保育園批判として炎上し、さらに過去動画の検証にまで広がった。育児投稿が一度燃えると、現在の発言だけでなく、過去の動画、過去の態度、過去の育児観まで掘り返される。

これが今の“育児検閲”の怖さだ。

それでも育児はコンテンツになる

ここまで見ると、芸能人が子どもや育児を公開することはリスクだらけに見える。

それでも、育児コンテンツを積極的に発信するのは、そこに大きなリターンがあるからだ。

子どもの成長は、それ自体が物語になる。初めて笑った、初めて歩いた、初めて言葉を話した、家族旅行に行った、保育園に通い始めた。一つひとつの出来事が、継続的に見てもらえるコンテンツになる。

親である芸能人にとっても、育児を見せることは好感度につながりやすい。家庭的なイメージ、人間味、親としての一面を見せることで、視聴者との距離は縮まる。

さらに、ベビー用品、生活用品、教育関連、ファミリー向けブランドとの相性もいい。育児コンテンツは、単なる日常共有ではなく、広告市場にもつながる。

韓国芸能界では近年、芸能人の子どもそのものが注目を集め、再生数や広告、グッズ化にまで発展するケースが増えている。

俳優シム・ヒョンタクと日本人妻サヤさんの息子ハルくんは、バラエティ番組『スーパーマンが帰ってきた』への出演を通じて大きな人気を集めた。関連動画の累計再生数が初登場から4カ月で1700万回を突破したとされ、生後9カ月で広告撮影にも参加。ベビー用柔軟剤ブランドのモデルにも起用された。

（写真＝シム・ヒョンタクInstagram）シム・ヒョンタクとサヤさん、ハルくん

さらに、ハルくんの成長過程を反映したキャラクター商品まで登場した。生後100日ごろの“ライオンヘア”、200日ごろの“ロングヘア”、300日ごろの“少年ヘア”といった姿をイラスト化し、商品に落とし込んだという。

サヤさんは、収益を全額寄付する予定だと明かし、もともと商品化には慎重だったとも説明している。つまり、単なる金儲けではないという線を引いた形だ。

それでも、人気を集めた赤ちゃんがグッズという形で商品化されること自体、時代の変化を感じさせる。

パク・スホンの娘ジェイちゃんも、家族YouTubeなどを通じて高い注目を集め、生後17カ月で広告17本を撮影したことで話題になった。赤ちゃんの存在そのものが、広告市場と直結していることを示す例だ。

育児の日常を見せることで、子どもの存在そのものが“見られる価値”を持ち、その人気が広告や商品へとつながる。いわば、赤ちゃんの成長そのものがコンテンツ化されているのだ。

見せれば愛され、裁かれる

ここに、今の韓国芸能界の育児コンテンツが抱える矛盾がある。子どもを見せれば、注目され、好感度が上がり、広告や番組にもつながる可能性が生じる。

（写真＝パク・スホンInstagram）ジェイちゃんとパク・スホン

しかし同時に、子どもを見せれば、「何を飲ませたのか」「何を食べさせたのか」「なぜ旅行に連れて行かなかったのか」「ペットとの距離は適切なのか」などと、親としての判断も見られる。

家庭の中なら流れていく一瞬が、SNSに出た瞬間、無数の視聴者に保存され、拡大され、評価されてしまう。

もちろん、すべての指摘が悪意というわけではないだろう。子どもの安全や健康、動物のストレスを心配する声には、正当なものもある。親が見落としていることに、第三者が気づく場合もあるはずだ。

だが、短い動画や写真一枚だけで、家庭全体の育児を断定するのは危うい。映っていない時間、映っていない事情、親が考えた背景までは、視聴者には見えないからだ。

それでも芸能人の育児投稿は、これからも続くだろう。育児は共感を呼び、子どもは注目を集め、家族コンテンツは収益にもつながる。芸能人にとって、これほど強いコンテンツは多くない。

赤ちゃんでバズり、育児で叩かれる。

ミルクティー、飴玉、猫のストレスまで釈明の対象になる現状は、韓国芸能界の家族コンテンツがすでに“かわいい日常”だけでは済まない段階に入っていることを示している。

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