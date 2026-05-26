 ピョ・ウンジがセクシーすぎる魔法使い姿を披露！「こんな可愛い子がスリザリンいるなら入るわ」と反響 | RBB TODAY
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ピョ・ウンジがセクシーすぎる魔法使い姿を披露！「こんな可愛い子がスリザリンいるなら入るわ」と反響

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ピョ・ウンジ【写真：竹内みちまろ】
  • ピョ・ウンジ【写真：竹内みちまろ】

　韓国グラビアアイドル・インフルエンサーとして知られるピョ・ウンジが、25日自身のインスタグラムに動画をアップ。ハリーポッターのスリザリン寮をイメージしたセクシーな衣装が反響を呼んでいる。

　ピョ・ウンジは、スリザリン寮の紋章である蛇のマークが入ったキャミソールに、付け襟とネクタイ、マントを合わせた衣装を着用。キャミソールの胸元からはこぼれそうなバストと谷間がしっかり見える。スカートはスリザリンのイメージカラーの緑と黄のストライプで、かなりのミニ丈。ハリーポッターに出てくるバタービールをストローで飲みながら、友人に杖で魔法をかけられると困ったように微笑んだ。

　この投稿にファンからは「こんな可愛い子がスリザリンいるなら入るわ」「すんごい好き」といったコメントが寄せられている。


ピョ・ウンジ、ミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイル披露 | RBB TODAY
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　韓国グラビアアイドル・インフルエンサーとして知られるピョ・ウンジが、自身のInstagramでミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイルを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/29/247240.html続きを読む »

“韓国のグラビアモデル”ピョ・ウンジ、セクシーな初音ミクに変身！「最高」「女神のコスプレ…」 | RBB TODAY
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韓国の人気グラビアモデル、ピョ・ウンジが1日までに自身のインスタグラムを更新。電子の歌姫・初音ミクに扮したセクシーな姿を披露し、話題を呼んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229132.html続きを読む »

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