ピョ・ウンジがセクシーすぎる魔法使い姿を披露！「こんな可愛い子がスリザリンいるなら入るわ」と反響 | RBB TODAY

韓国グラビアアイドル・インフルエンサーとして知られるピョ・ウンジが、25日自身のインスタグラムに動画をアップ。ハリーポッターのスリザリン寮をイメージしたセクシーな衣装が反響を呼んでいる。
ピョ・ウンジは、スリザリン寮の紋章である蛇のマークが入ったキャミソールに、付け襟とネクタイ、マントを合わせた衣装を着用。キャミソールの胸元からはこぼれそうなバストと谷間がしっかり見える。スカートはスリザリンのイメージカラーの緑と黄のストライプで、かなりのミニ丈。ハリーポッターに出てくるバタービールをストローで飲みながら、友人に杖で魔法をかけられると困ったように微笑んだ。
この投稿にファンからは「こんな可愛い子がスリザリンいるなら入るわ」「すんごい好き」といったコメントが寄せられている。
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