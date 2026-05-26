【ワイヤレスジャパン】KDDIが「ワイヤレスジャパン2026」に出展！AIネットワークや6G・Starlink活用を展示 | RBB TODAY

KDDIは、「AIとともに進化するネットワークで、社会課題を解決」をメインテーマに掲げ、「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」（WJ×WTP2026）へ出展する。

展示内容は、AIによるネットワーク運用や通信エリアの最適化技術、デジタルベルト構想を支えるオールフォトニックネットワーク（APN）の取り組み、6Gを見据えた研究開発、そしてStarlinkを活用したユースケースなど多岐にわたる。

初日となる27日には基調講演も予定されており、KDDI株式会社 執行役員 CNO コア技術統括本部 副統括本部長の古畑和弘氏が登壇する。講演テーマは「AI前提社会を支えるKDDIの次世代ネットワーク構想」。

ブース内では3日間にわたり講演も実施される。5月27日はミリ波中継器の活用やメタサーフェス反射板による5Gミリ波通信の安定化、6G時代のユーザーセントリックRANの実証実験などが紹介される。

28日はサステナブルな6Gに向けた基地局の省電力化技術、AIを活用したエリア最適化、デジタルベルト構想を支えるAPNについての講演が行われる。

29日はStarlinkを活用したテーマが中心となり、IoT回線向けの「au Starlink Direct for IoT」、南極からの3D点群・映像のリアルタイム伝送実証、KDDIの災害対策とStarlinkの活用、さらにKDDI WVS×Starlink Businessによるセキュアネットワークの実現などが紹介される予定だ。

＜ブース内講演＞

■5月27日

・11:15-11:25

ミリ波中継器の活用とユースケース創出

KDDI ネットワーク開発本部 アドバンスド技術推進部 小林 龍司氏

・12:15-12:25

5Gミリ波通信を安定させるメタサーフェス反射板

KDDI総合研究所 無線部門 松野 宏己氏

・12:45-12:55

パートナー企業さまと考えるミリ波エリア活用の取り組み

KDDI 先端技術企画本部 システム戦略部 森平 良氏

・13:15-13:25

6G時代の安定した通信に向けたユーザーセントリックRANの実証実験

KDDI総合研究所 無線部門 村上 隆秀氏

・14:15-14:25

ミリ波中継器の活用とユースケース創出

KDDI ネットワーク開発本部 アドバンスド技術推進部 田中 敦氏

・14:45-14:55

5Gミリ波通信を安定させるメタサーフェス反射板

KDDI総合研究所 無線部門 福榮 秀都氏

・15:15-15:25

パートナー企業さまと考えるミリ波エリア活用の取り組み

KDDI 先端技術企画本部 システム戦略部 森平 良氏

・16:15-16:25

6G時代の安定した通信に向けたユーザーセントリックRANの実証実験

KDDI総合研究所 無線部門 村上 隆秀氏

■5月28日

・11:15-11:25

サステナブルな6Gに向けた基地局の省電力化技術

KDDI総合研究所 無線部門 神渡 俊介氏

・12:15-12:25

AIを活用したエリア最適化

KDDI総合研究所 無線部門 伊神 皓生氏

・13:15-13:25

デジタルベルト構想を支えるオールフォトニックネットワーク（APN）

KDDI 先端技術研究本部 基盤技術研究部 井尻 恵也氏

・14:15-14:25

サステナブルな6Gに向けた基地局の省電力化技術

KDDI総合研究所 無線部門 神渡 俊介氏

・15:15-15:25

AIを活用したエリア最適化

KDDI総合研究所 無線部門 伊神 皓生氏

・16:15-16:25

デジタルベルト構想を支えるオールフォトニックネットワーク（APN）

KDDI 先端技術研究本部 基盤技術研究部 加藤 拓也氏

■5月29日

・11:15-11:25

IoT回線向けStarlink衛星との直接通信サービス

「au Starlink Direct for IoT」

KDDI プロダクト企画開発本部 モバイルサービス企画部 松村 亮氏

・12:15-12:25

Starlinkを活用した南極からの3D点群・映像のリアルタイム伝送実証

KDDI総合研究所 XR部門 吉田 広夢氏

・12:45-12:55

KDDIの災害対策とStarlinkの活用について

KDDI オペレーション本部 エンジニアリング企画部 保坂 亮磨氏

・13:15-13:25

Starlinkを活用した南極からの3D点群・映像のリアルタイム伝送実証

KDDI総合研究所 XR部門 吉田 広夢氏

・14:15-14:25

KDDI WVS×Starlink Businessで実現する新たなセキュアネットワーク

KDDIプロダクト企画開発本部 ネットワークサービス企画部 富松 賢治氏

・14:45-14:55 KDDIの災害対策とStarlinkの活用について

KDDI オペレーション本部 エンジニアリング企画部 保坂 亮磨氏

・15:15-15:25

Starlinkを活用した南極からの3D点群・映像のリアルタイム伝送実証

KDDI総合研究所 XR部門 吉田 広夢氏