【ワイヤレスジャパン】KDDIが「ワイヤレスジャパン2026」に出展！AIネットワークや6G・Starlink活用を展示 | RBB TODAY

KDDIは、「AIとともに進化するネットワークで、社会課題を解決」をメインテーマに掲げ、「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」（WJ×WTP2026）へ出展する。
展示内容は、AIによるネットワーク運用や通信エリアの最適化技術、デジタルベルト構想を支えるオールフォトニックネットワーク（APN）の取り組み、6Gを見据えた研究開発、そしてStarlinkを活用したユースケースなど多岐にわたる。
初日となる27日には基調講演も予定されており、KDDI株式会社 執行役員 CNO コア技術統括本部 副統括本部長の古畑和弘氏が登壇する。講演テーマは「AI前提社会を支えるKDDIの次世代ネットワーク構想」。
ブース内では3日間にわたり講演も実施される。5月27日はミリ波中継器の活用やメタサーフェス反射板による5Gミリ波通信の安定化、6G時代のユーザーセントリックRANの実証実験などが紹介される。
28日はサステナブルな6Gに向けた基地局の省電力化技術、AIを活用したエリア最適化、デジタルベルト構想を支えるAPNについての講演が行われる。
29日はStarlinkを活用したテーマが中心となり、IoT回線向けの「au Starlink Direct for IoT」、南極からの3D点群・映像のリアルタイム伝送実証、KDDIの災害対策とStarlinkの活用、さらにKDDI WVS×Starlink Businessによるセキュアネットワークの実現などが紹介される予定だ。
＜ブース内講演＞
■5月27日
・11:15-11:25
ミリ波中継器の活用とユースケース創出
KDDI ネットワーク開発本部 アドバンスド技術推進部 小林 龍司氏
・12:15-12:25
5Gミリ波通信を安定させるメタサーフェス反射板
KDDI総合研究所 無線部門 松野 宏己氏
・12:45-12:55
パートナー企業さまと考えるミリ波エリア活用の取り組み
KDDI 先端技術企画本部 システム戦略部 森平 良氏
・13:15-13:25
6G時代の安定した通信に向けたユーザーセントリックRANの実証実験
KDDI総合研究所 無線部門 村上 隆秀氏
・14:15-14:25
ミリ波中継器の活用とユースケース創出
KDDI ネットワーク開発本部 アドバンスド技術推進部 田中 敦氏
・14:45-14:55
5Gミリ波通信を安定させるメタサーフェス反射板
KDDI総合研究所 無線部門 福榮 秀都氏
・15:15-15:25
パートナー企業さまと考えるミリ波エリア活用の取り組み
KDDI 先端技術企画本部 システム戦略部 森平 良氏
・16:15-16:25
6G時代の安定した通信に向けたユーザーセントリックRANの実証実験
KDDI総合研究所 無線部門 村上 隆秀氏
■5月28日
・11:15-11:25
サステナブルな6Gに向けた基地局の省電力化技術
KDDI総合研究所 無線部門 神渡 俊介氏
・12:15-12:25
AIを活用したエリア最適化
KDDI総合研究所 無線部門 伊神 皓生氏
・13:15-13:25
デジタルベルト構想を支えるオールフォトニックネットワーク（APN）
KDDI 先端技術研究本部 基盤技術研究部 井尻 恵也氏
・14:15-14:25
サステナブルな6Gに向けた基地局の省電力化技術
KDDI総合研究所 無線部門 神渡 俊介氏
・15:15-15:25
AIを活用したエリア最適化
KDDI総合研究所 無線部門 伊神 皓生氏
・16:15-16:25
デジタルベルト構想を支えるオールフォトニックネットワーク（APN）
KDDI 先端技術研究本部 基盤技術研究部 加藤 拓也氏
■5月29日
・11:15-11:25
IoT回線向けStarlink衛星との直接通信サービス
「au Starlink Direct for IoT」
KDDI プロダクト企画開発本部 モバイルサービス企画部 松村 亮氏
・12:15-12:25
Starlinkを活用した南極からの3D点群・映像のリアルタイム伝送実証
KDDI総合研究所 XR部門 吉田 広夢氏
・12:45-12:55
KDDIの災害対策とStarlinkの活用について
KDDI オペレーション本部 エンジニアリング企画部 保坂 亮磨氏
・13:15-13:25
Starlinkを活用した南極からの3D点群・映像のリアルタイム伝送実証
KDDI総合研究所 XR部門 吉田 広夢氏
・14:15-14:25
KDDI WVS×Starlink Businessで実現する新たなセキュアネットワーク
KDDIプロダクト企画開発本部 ネットワークサービス企画部 富松 賢治氏
・14:45-14:55 KDDIの災害対策とStarlinkの活用について
KDDI オペレーション本部 エンジニアリング企画部 保坂 亮磨氏
・15:15-15:25
Starlinkを活用した南極からの3D点群・映像のリアルタイム伝送実証
KDDI総合研究所 XR部門 吉田 広夢氏