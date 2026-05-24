あの『あのちゃんねる』降板を表明！「もう続けたくないので番組を降ります」 | RBB TODAY

23日、タレントのあのちゃんが自身の公式Xを更新。冠番組である『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）を降板すると表明した。

『あのちゃんねる』では、18日放送界にてあのちゃんに「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問が出され、あのちゃんが鈴木紗理奈の名前を挙げるという内容が放送された。この放送に対して鈴木は自身の公式インスタグラムにて「普通にいじめやん」と不快感を表している。このことはネット上で問題となり、乙武洋匡などの著名人もSNSで反応。批判を受け、テレビ朝日が謝罪文を番組公式ホームページに掲載することとなった。

あのちゃんは謝罪文掲載についての番組公式Xを引用したうえで、「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。」と、これまで番組内で自分の意に反する演出や内容があったことを明かした。「それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてください というところまで腹割って話させてもらっていました。それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。」と、これまで話し合いをしてきたことも明らかに。その上で「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います。」と番組を降板することを表明した。

今回の鈴木との一件については「今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えました」と事前に内容を把握していなかったことを説明。さらに「その後に発言した「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」という言葉も、オンエア上ではカットされていました。」と鈴木の名前がわからないようにしてほしいという要望を出したものの、番組側に押し切られたといことを明かした。その上で「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです。」と鈴木に謝罪を伝えた。

投稿の最後は「番組を楽しみにしてくださっていた皆さん、ゲストや関係者の皆さんにはこのような形になってしまいすみませんが、最後まで何卒よろしくお願いします。」とファンやゲストにも謝罪を述べている。この投稿に「これはあのちゃん個人の失言というより、本人が何度も抵抗していた企画を通し、さらにフォローの発言をカットした番組側の責任が大きいですね。」とあのちゃんに寄り添うコメントや「謝罪なのかと思いきや、僕は悪くないで済ますパターンなのだな。」といった批判的な意見など、様々な反響が寄せられている。

※あのちゃんの投稿