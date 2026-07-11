もはや骨…96kgから40kg台まで減量した“ガリガリ肉体”に再び注目、元巨人投手の娘チェ・ジュンヒ | RBB TODAY

心配の声があがるほどの細さだ。

チェ・ジュンヒのスタイルが再び注目を集めている。

【写真】もはや骨なチェ・ジュンヒ

チェ・ジュンヒは7月9日にインスタグラムを更新。「最近、一番履いているスニーカー」と綴り、複数の写真を投稿した。

公開された写真のチェ・ジュンヒは、肩を大胆に見せるオフショルダートップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露。さらに赤いアイテムやドット柄のヘアバンドを取り入れ、夏らしいポップな雰囲気を演出している。

特に注目を集めたのは、さらにスリムになったスタイルだ。体にフィットしたトップスからは肩のラインやくっきりとした鎖骨が際立ち、長い脚と小顔が相まって独特の存在感を放っている。

チェ・ジュンヒは過去、闘病の過程で体重が96kgまで増加したと明かしたことがある。だが、徹底した食事管理や運動によって約40kg台まで減量したとして大きな注目を集めた。その後もたゆまぬ努力により、現在のスタイルを維持しているとされる。

ただ、写真公開後の反応はさまざまだった。一部からは「ファッションがよく似合う」「雰囲気が良くなった」といった声が寄せられた一方で、「痩せすぎではないか」「健康面も気をつけてほしい」と心配する反応も見られた。

チェ・ジュンヒはこれまでも、自身のスリムな体型に向けられる関心について考えを明かしている。ファンからの心配の声に対しては、「自分が望むスタイル」という趣旨のコメントを残し、自身の価値観を示していた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

なお、チェ・ジュンヒは国民的女優だった故チェ・ジンシルさんと、読売ジャイアンツにも所属した元プロ野球選手の故チョ・ソンミンさんの娘として知られる。現在はインフルエンサーとして活動している。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。2026年5月16日に11歳年上の一般男性と結婚。

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