「ミルクタンクだ」デカすぎてファンも困惑？韓国人気チア、立体感際立つ“ぴたぴた”ワンピ姿に反響 | RBB TODAY

韓国人気チア、キム・ヒョニョンの近況が話題だ。

キム・ヒョニョンは7月8日にインスタグラムを更新。

【写真】キム・ヒョニョンの「ミルクタンク」

「Barbiecore（バービーコア）」というコメントとともに、複数枚の写真を投稿している。

Barbiecoreとは、ピンクを基調としたバービー人形風のファッションや世界観を指すトレンドワードだ。

公開された写真のキム・ヒョニョンは、淡いピンク色のノースリーブミニワンピースを着用。体のラインにフィットしたシルエットが抜群のスタイルを際立たせ、まるでバービー人形のような華やかな雰囲気を醸し出している。

また、2枚目ではスマートフォンを前に掲げ、画面にユニークな表情のフィルターを映し出した遊び心あふれる一枚も披露。美しいビジュアルとのギャップでファンの目を引いた。

この投稿には、「まさにバービーそのもの」「ピンクが本当によく似合う」「スタイルが完璧」「ミルクタンクだ」「可愛すぎる」「ちょっと大きすぎでは…？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞したほか、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、桃園レオパーズの応援団に所属している。

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