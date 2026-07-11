紐がちぎれそう…過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“ボリューム”際立つキャミ姿 | RBB TODAY

MAMAMOOのファサが、圧巻のプロポーションを披露した。

ファサは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】紐ちぎれそう…ファサ、ボリューム際立つキャミ姿

公開された写真には、台湾・高雄を訪れたファサの姿が収められている。ファサは、ホワイトのキャミソールにデニムを合わせた夏らしい装いを着こなし、ファンの視線を集めた。

ワインレッドのキャップがシンプルなコーディネートのアクセントとなり、ラフながらも洗練された雰囲気を演出している。

投稿を見たファンからは、「本当に美しい」「紐がちぎれそう」「パーフェクトなスタイル」「ホット！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ファサInstagram）

なお、ファサは去る6月27日、京畿道・議政府総合運動場で開催された『PSY フンブクショーSUMMER SWAG 2026』にゲスト出演し、圧巻のパフォーマンスを披露した。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

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