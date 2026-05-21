“逸材の17歳”小森香乃、1stDVD「純白の17歳」が先行配信！バレエ歴11年の曲線美を披露 | RBB TODAY

“逸材の17歳”として注目を集める小森香乃の1stイメージDVD「純白の17歳」のChapter3 「しなやかな指先」が、アイドル動画見放題配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて独占先行配信がスタートした。

小森香乃 1stDVD「純白の17歳」（リバプール）

小森香乃 1stDVD「純白の17歳」（リバプール）

小森は「週刊ヤングジャンプ」（集英社）主催のコンテスト「制コレ24」で選出され、現在グラビア各誌で活躍中の逸材。バレエ歴11年の曲線美の持つ主でもあり、俳優としても大きな期待を集める存在だ。

29日に発売を控える1stDVD「純白の17歳」には、小森の少女のあどけなさと刻一刻と成長していく眩しさが同居する“奇跡の瞬間”を余すことなく収録。その純真さを象徴する純白ビキニ、無邪気な麦わら帽子姿、さらに特技のバレエも披露。国民的ヒロインへの階段を駆け上がる小森の今しか切り取れない貴重な成長記録となっている。

小森香乃 1stDVD「純白の17歳」（リバプール）

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今回公開されたChapter3 「しなやかな指先」では、バレエ歴11年の小森の曲線美や指先までしなやかな「芸術的グラビア」が楽しめる。

小森香乃 1stDVD「純白の17歳」（リバプール）

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『アイドル・オン・デマンド』では初回登録者限定で1週間全作品無料キャンペーンも開催しており、小森の「純白の17歳」を無料で見られるチャンスとなっている。