乃木坂46・メンバー考案のLINEスタンプ販売開始！「一ノ瀬さんのは使い勝手良さそう」「使いたい！いつ使えるか…？の2通りある笑」と反響 | RBB TODAY

20日、乃木坂46公式Xが更新、メンバー考案イラストのLINEスタンプが発売開始されたことを公表した。
LINEスタンプとなったのは、乃木坂46のメンバーたちが冠番組『乃木坂工事中』（テレビ東京系）の「美術部企画」で作成したイラストに、メンバーが新たに書き下ろしたイラストを加えた40種類。「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に合わせて発売された。絵が特技として知られている賀喜遥香は梅澤美波、伊藤理々杏、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティーの4人の似顔絵を描き、スタンプにしているまた「ア”ア”ア”ア”ア”ア”」と叫ぶ体操すわりの人物を描いた弓木奈於、「おはカレー」「おつカレー」「またあしたカレー」とカレー3連発の遠藤さくらなど、メンバーそれぞれの個性が光るスタンプとなっている。
この投稿にファンからは「これは欲しい…！スタンプの雰囲気最高です」「一ノ瀬さんのは使い勝手良さそう」「使いたい！いつ使えるか…？の2通りある笑」と反響が寄せられている。
乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で「乃木坂46梅澤美波卒業特大号」が発売中！ラストロングインタビューも掲載 | RBB TODAY
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乃木坂46・小川彩、MVシーンの菅原咲月にツッコミ「なぜ中華屋で……？」 | RBB TODAY
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