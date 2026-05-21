 乃木坂46・メンバー考案のLINEスタンプ販売開始！「一ノ瀬さんのは使い勝手良さそう」「使いたい！いつ使えるか…？の2通りある笑」と反響 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

乃木坂46・メンバー考案のLINEスタンプ販売開始！「一ノ瀬さんのは使い勝手良さそう」「使いたい！いつ使えるか…？の2通りある笑」と反響

エンタメ ブログ
注目記事

　20日、乃木坂46公式Xが更新、メンバー考案イラストのLINEスタンプが発売開始されたことを公表した。

　LINEスタンプとなったのは、乃木坂46のメンバーたちが冠番組『乃木坂工事中』（テレビ東京系）の「美術部企画」で作成したイラストに、メンバーが新たに書き下ろしたイラストを加えた40種類。「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に合わせて発売された。絵が特技として知られている賀喜遥香は梅澤美波、伊藤理々杏、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティーの4人の似顔絵を描き、スタンプにしているまた「ア”ア”ア”ア”ア”ア”」と叫ぶ体操すわりの人物を描いた弓木奈於、「おはカレー」「おつカレー」「またあしたカレー」とカレー3連発の遠藤さくらなど、メンバーそれぞれの個性が光るスタンプとなっている。

　この投稿にファンからは「これは欲しい…！スタンプの雰囲気最高です」「一ノ瀬さんのは使い勝手良さそう」「使いたい！いつ使えるか…？の2通りある笑」と反響が寄せられている。

※乃木坂46公式Xの投稿


乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で「乃木坂46梅澤美波卒業特大号」が発売中！ラストロングインタビューも掲載 | RBB TODAY
画像
乃木坂46の「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で、3代目キャプテン梅澤美波の卒業特大号が販売される。縦160センチの特大誌面に全身ショットとラストロングインタビューが掲載される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/19/248038.html続きを読む »

乃木坂46・小川彩、MVシーンの菅原咲月にツッコミ「なぜ中華屋で……？」 | RBB TODAY
画像
乃木坂46の冠番組「乃木坂工事中」で、最新曲「君ばかり」のMV裏話が紹介された。小川彩が菅原咲月のMVシーンについて「なぜ中華屋でジェンガをしているのか」と疑問を呈した。バナナマンも同じ疑問を持っており、ラジオで考察していたという。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/18/247970.html続きを読む »

13th YEAR BIRTHDAY LIVE (完全生産限定盤) (Blu-ray) - 乃木坂46 (特典なし)
￥20,700
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ (Type-B) - 乃木坂46 (特典なし)
￥1,654
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

坂道グループ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top