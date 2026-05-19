西口プロレス、長州小力に関する「重大な発表」予告も困惑の声「今すぐ発表すれば」 | RBB TODAY

お笑いプロレス団体・西口プロレスが18日に公式Xを更新し、所属しているお笑い芸人・長州小力に関する「重大な発表」を21日に行うと予告した。

長州小力は4月10日に、前日の9日に無免許で車を運転し、信号無視の疑いで警察の調べを受けたことをYouTubeを通じて報告し、謝罪。15日には道交法違反で書類送検されたことが報じられた。

西口プロレスは18日にXで、「西口プロレスに関する重要なお知らせについて」という文書を公開。その中で、「2026年5月21日(木)に、当団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定しております」と明かした。

詳細は同日に公式Xを通じて発表するとのこと。「日頃より応援いただいておりますファンの皆様、関係者の皆様には、ご心配をお掛けいたしますが、正式発表まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけ、「なお、現時点で本件に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください」とつづった。

このポストには、「不祥事をエンタメにしたら危険」「もったいぶる意味が分からん」「今すぐ発表すればいいじゃん」という厳しい声が集まっている。

※【画像】西口プロレス、長州小力に関する「重大な発表」を予告

