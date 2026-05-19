aiko、自身のライブで倒れた父の詳細明かす「お尻が攣ったらしいです」 | RBB TODAY

歌手のaikoが17日にXを更新し、自身のライブで父が倒れたことを報告。その理由についても明かした。

aikoは16日に函館市民会館でライブ「Love Like Pop Vol.25」を行った。

ライブの翌17日、あるXユーザーが、公演中に倒れてしまった老紳士を起こしたことを報告。一方、aikoも客席に降りた際にその男性にハグしていたことを明かした。

これに対し、aikoは返信で「それは私のお父さんです」と告白。「周りにいたファンの方がすぐに駆け寄ってくださったと後で聞いてお礼が言いたいと思っていました」と明かし、「本当にありがとうございます！！」とお礼をつづった。

また、次のポストで「心配かけてもてごめんなさい」と謝りつつ、父が倒れた理由について、「お父さんはお尻が攣ったらしいです」と説明。「イカ踊りがめっちゃ良い運動だったんだと思います」とポジティブにつづった。

ポストには、「お父さま大事無くてよかった」「お父さん想いの素敵な娘さんって事はよーくわかりました」「笑い話で済んで良かった」という声が集まっている。

※aiko、自身のライブで倒れた父の詳細明かす

