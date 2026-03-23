乃木坂46・小川彩、高校卒業を報告！証書持つ制服姿を公式ブログに公開 | RBB TODAY

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乃木坂46・小川彩、高校卒業を報告！証書持つ制服姿を公式ブログに公開

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小川彩　乃木坂46・5期生【写真：竹内みちまろ】
  • 小川彩　乃木坂46・5期生【写真：竹内みちまろ】

　乃木坂46の小川彩が3月21日にブログを更新し、高校を卒業したことを報告した。

　小川はブログで、「先日高校を卒業しました」と明かし、ピースをしている自身の写真を投稿。「中学2年生の終わりに乃木坂46に加入してから約4年間、学校とお仕事と楽しく両立できたのは、たくさんの方の支えがあったおかげです」と感謝をつづった。

　また、小川はスケジュール調整をしてくれたマネージャーや先生にも感謝し、「卒業式の日もお仕事だったけど少しの時間でも卒業式に出席できるようにしてくださって嬉しかったです」と卒業式に出席できたことを明かした。

　小川は、「先輩や同期のみんながかけてくれる言葉にもたくさん支えられていました」とメンバーにも支えられたとのこと。「なんてことなく言ってくれていたのかもしれないけど、えらいねって言われたら頑張れました。私も後輩にそうしてあげようと思います。いつもありがとうございます」とつづった。

　学校生活については、「高校では数人お友達もできました」といい、「お互い忙しくて学校でもあまり会えなかったけど、これからも仲良くしてほしいと心から思うかわいくて魅力的な人たち。出会えてよかった。いつもありがとう」と友人にも感謝。

　さらにメンバーの長嶋凛桜、矢田萌華も3年生から同級生になっていたと明かし、「一気に心強くなりました」とつづっていた。

　最後に小川は、支えてくれた両親やファンにも感謝し、「高校生らしいことはそんなにできなかったかもしれないけど、乃木坂として過ごせたことでできたたくさんの経験が私にとってかけがえのない青春だと思うし、これからの私にとってすごく大きな力になると思います」とつづっていた。

※【参考】小川彩が高校卒業を報告


乃木坂46・小川彩、高校卒業直前に制服グラビア披露！「少しは大人っぽくなれていますか？」 | RBB TODAY
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小川彩が卒業前に制服姿や大人っぽい衣装で表紙登場。8回目の出演で成長と卒業を感じさせる内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/26/244470.html続きを読む »

今春高校卒業の乃木坂46・小川彩、飾らない姿を撮り下ろし！『B.L.T.』で“卒業”をテーマにしたグラビア披露 | RBB TODAY
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卒業をテーマにした制服姿のアイドル・女優たちのグラビアとインタビューを収め、表紙は小川彩、川端暁菜が登場。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/09/245011.html続きを読む »

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