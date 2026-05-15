円谷プロ公式が、「笑点」60周年を祝福！「ウルトラマンシリーズも同じ60周年！」 | RBB TODAY

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円谷プロ公式が、「笑点」60周年を祝福！「ウルトラマンシリーズも同じ60周年！」

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　円谷プロダクションが15日に公式Xを更新し、演芸バラエティ番組「笑点」（日本テレビ系）の放送60周年を祝福した。

「笑点」は1966年5月15日に誕生。5月8日から19日にかけて、京王百貨店新宿店7階大催場で「笑点60周年特別展」も開催されている。

　一方、円谷プロが手掛ける人気特撮シリーズ「ウルトラマン」は1966年1月に 初の特撮テレビドラマシリーズ「ウルトラQ」の放送を開始し、7月に特撮カラーテレビドラマシリーズ「ウルトラマン」を放送した。

　7月3日には「ウルトラマン60周年」として、ドキュメンタリー作品「THE ORIGIN OF ULTRAMAN」も公開される。

　円谷プロは15日にXで、「『笑点』放送60周年おめでとうございます」と祝福。「笑点」のスタジオでポーズを決めるウルトラマンの写真を公開した。

　また、「ウルトラマンシリーズも同じ60周年！」とつづり、「地球にたくさんの笑顔があふれることを願っています！」とコメントした。

　一方、「笑点」公式Xも同時刻に「ウルトラマンシリーズ60周年おめでとうございます」と祝福。「笑点」メンバーがスペシウム光線をしているコラージュ写真を公開した。

　さらに「わたしたち『笑点』も同じ60周年！これからも地球の“お茶の間”の平和を守っていきます！シュワッチ！笑点メンバーより」とつづった。

※円谷プロが「笑点」60周年を祝福
※「笑点」がウルトラマンシリーズ60周年を祝福


「笑点60周年特別展」が賑やかに幕開け！春風亭昇太、三遊亭好楽ら4人がセレモニーに登壇 | RBB TODAY
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林家たい平、笑点メンバーで芸術を理解している人、していない人を暴露 | RBB TODAY
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