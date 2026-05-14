「乃木坂配信中」が5周年！動画1000本以上、登録者数126万人に | RBB TODAY

乃木坂46の公式Youtubeチャンネルである「乃木坂配信中」が13日、5周年を迎えた。

「乃木坂配信中」は2021年5月にスタート。これまで1000本以上の動画を公開しており、現在はチャンネル登録者数が126万人を突破している。

乃木坂にとって２つめとなる公式Youtubeで、最初にチャンネル開設した「乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」がMVやライブ動画を主に配信しているのに対して、「乃木坂配信中」ではメンバー個人の企画動画や冠番組「乃木坂工事中」の見逃し配信が中心だ。特にメンバー個人の企画動画では、乃木坂メンバーの他では見られない素の表情を見られることからファンから好評を博している。最近では梅沢美波が先輩の白石麻衣とコラボした動画を配信し、話題となった。

乃木坂46の公式Xは13日、チャンネル開設5周年を報告。「いつも応援いただき、ありがとうございます！これからも乃木坂配信中をよろしくお願いします」とファンへメッセージを送っている。

※乃木坂配信中