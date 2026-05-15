乗客がいない!?　大事な手荷物を巡る緊迫の攻防に完全密着……「ドア×ドアクエス」が紹介 | RBB TODAY

15日放送の「知識の扉よ開け！ドア×ドアクエスト」（TBS）で、ANA全面協力のもと撮影された、成田空港国際線搭乗口の密着映像が放送される。締め切り時刻になっても乗客が現れない場合の空港職員の裏側に迫る。

「ノーショー」と呼ばれる、乗客が飛行機の出発締め切り時刻に現れない「ノーショー」。すでに搭乗手続きを行い、荷物を預けている場合、積み込んだコンテナの中からその乗客の荷物を探し出し、取り出すという事態になってしまう。

「ドア×ドアクエスト」では、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一と超特急のリョウガが成田空港の国際線に完全密着。現れない乗客を手分けして探すANA職員の苦労や、実際に手荷物の取り降ろし開始と判断されたあと、空港職員がどのように作業を行うのかなどが放送される。

また、番組では「家族連れに優しい空港世界1位」に輝いた韓国の仁川国際空港も紹介。タレントのバービーとKEY TO LITの佐々木大光が、便利ロボットやお土産などを徹底調査する。

「知識の扉よ開け！ドア×ドアクエスト」は15日夜8時55分から放送される。

