5月末でグラビア卒業の西永彩奈がサイン会開催を発表！初購入の水着を着て登場！ | RBB TODAY

グラビアアイドルの西永彩奈が14日、開催予定のサイン会にて、18年前に自分で初めて購入したピンク色のビキニ姿を披露することを明かした。
西永彩奈は「Aカップのグラドル」として人気を博しているが、5月31日をもってグラビアアイドルを卒業、所属事務所を退所することを発表している。西永はグラビアアイドル卒業後はフリーランスとして活動するとのこと。サイン会は先日発売された『週刊プレイボーイ21号』の発売記念として開催される。『週刊プレイボーイ21号』には、西永のラストグラビアが掲載されている。
西永は公式Xでサイン会の告知とともに「18年前、初めて買って貰ったこのピンクのビキニ着ます」と投稿。投稿には鮮やかなピンクのビキニを着た西永の写真が添えられた。思い出のビキニを着た西永を実際に見られる最後のチャンスになるため、気になる方は参加方法を確認してみよう。
"Aカップ界の三冠女王"西永彩奈がグラビアイドルを卒業「今後はフリーランスとして活動」 | RBB TODAY
グラビアイドルの西永彩奈が1日にXを更新。5月31日をもってグラドル活動を卒業することを報告した。
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西永彩奈の艶っぽい表情に「エロカワイイ」「たまらん」の声！SNSの水着カットが好評！ 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
グラビアアイドルの西永彩奈が27日、Twitter（ツイッター）を更新。デジタル写真集『幼気』（少年画報社）の配信開始を報告した。 写真は西永彩奈公式Twitterから（※写真は所属事務所より掲載許諾をいただいております） 1枚目の写真・画像
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