5月末でグラビア卒業の西永彩奈がサイン会開催を発表！初購入の水着を着て登場！ | RBB TODAY

グラビアアイドルの西永彩奈が14日、開催予定のサイン会にて、18年前に自分で初めて購入したピンク色のビキニ姿を披露することを明かした。

西永彩奈は「Aカップのグラドル」として人気を博しているが、5月31日をもってグラビアアイドルを卒業、所属事務所を退所することを発表している。西永はグラビアアイドル卒業後はフリーランスとして活動するとのこと。サイン会は先日発売された『週刊プレイボーイ21号』の発売記念として開催される。『週刊プレイボーイ21号』には、西永のラストグラビアが掲載されている。

西永は公式Xでサイン会の告知とともに「18年前、初めて買って貰ったこのピンクのビキニ着ます」と投稿。投稿には鮮やかなピンクのビキニを着た西永の写真が添えられた。思い出のビキニを着た西永を実際に見られる最後のチャンスになるため、気になる方は参加方法を確認してみよう。

※西永 彩奈の投稿