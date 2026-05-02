"Aカップ界の三冠女王"西永彩奈がグラビアイドルを卒業「今後はフリーランスとして活動」 | RBB TODAY

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"Aカップ界の三冠女王"西永彩奈がグラビアイドルを卒業「今後はフリーランスとして活動」

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西永彩奈【写真：竹内みちまろ】
  • 西永彩奈【写真：竹内みちまろ】

　グラビアアイドルの西永彩奈が1日にXを更新。5月31日をもってグラドル活動を卒業することを報告した。

「Aカップのグラドル」として名を馳せた西永。2020年には美尻界に多大な功績を残したとして、「週刊プレイボーイ」の「グラドル名尻会」に殿堂入りしていた。

　Xで西永は、「このたび、2026年5月31日をもちまして グラビアアイドルを卒業し SPJ Entertainmentを退所することとなりました」と発表。

　グラドル活動について、「16歳の頃に社長と出逢い、30歳を迎えるまでの14年間。 一人の女性として大きく変化していく日々の中で温かく見守っていただき、のびのびと自由に活動させていただけたこと心より感謝しております」とつづった。

　また、ファンに向けて「これまで支えてくださったすべての皆さまのおかげで 今の私があります。本当にありがとうございました」と感謝した。

　活動はあと1ヶ月となるが、「残りの時間も、これまでの感謝の気持ちを込めて ひとつひとつのお仕事に真撃に向き合いながら 最後まで精一杯活動してまいります」と表明。

　グラドル卒業後については、「今後はフリーランスとして活動いたします」と明かし、「これからも自分らしく、精進してまいりますので、 引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

　ポストには、「これからも応援します」「長い間お疲れ様でした」「次の活躍を期待してます！」という声が集まっている。


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※西永彩奈がグラドル卒業を発表

《福田マリ》

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