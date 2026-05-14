須田亜香里、サイン会で「ここに書いて」と差し出され仰天したものとは？ | RBB TODAY

タレントの須田亜香里が14日に公式Xを更新。10日にファンクラブイベントで行った私物サイン会で「ここに書いて！」と言われて驚いたものを明かした。

須田は10日、自身のファンクラブのイベントとして私物サイン会を開催。ファン一人一人の隣に座り、ファンが持参した私物にサインを書いた。その会でファンに「ここに書いて！」と言われて驚いたものが2つあるという。それが「かわいこちゃんの寝室の電気」と「洗面所の扉（ネジ外して持ってきたらしい）」だ。

須田のXには、2つのアイテムにそれぞれサインを書く様子が写真に収められ、アップされている。シーリングライトにサインを求めたファンは女性で、須田の横にワンピースを着た姿が見切れている。洗面所の扉は取っ手が付いており、いかにも外して持ってきましたという様子だ。驚きのアイテム2つに、須田も「今後これを超えるインパクトに出会えるかは謎。笑」とコメントした。

またスマホにサインをして欲しいとリクエストするファンも多いそうだが、「何故か最新モデルの多くはインクを弾きがち」とのこと。次回私物サイン会に参加するファンは、持参するアイテムがインクを弾かないか、確認してから持って行くとよいのではないだろうか。