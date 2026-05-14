IVE・ウォニョン、齋藤飛鳥、大政絢、白石聖ら豪華芸能人がミュウミュウ銀座店に集結！ | RBB TODAY

「ミュウミュウ（Miu Miu）」は13日、文化を通じた対話の創出をコンセプトに世界各地で展開するプロジェクト“Miu Miu Club”の一環として、「Miu Miu Jazz Club 東京」をミュウミュウ 銀座店にて開催。イベントには同ブランドのアンバサダーを務めるウォニョン（IVE）や大政絢、齋藤飛鳥、白石聖、 Harvey（XG）らが来場した。

ウォニョン

同イベントは、日本独自のジャズ喫茶文化に着想を得て、音楽やカルチャー、創造的な交流をテーマに実施。「ダンスホール新世紀」でのライブパフォーマンスや、「東京キネマ倶楽部」でのアフターパーティーといったプログラムを著名なアーティストやクリエイターが手掛けた。

齋藤 飛鳥

白石 聖

同イベントに来場したウォニョンや大政絢、齋藤飛鳥、白石聖、 HARVEYは生まれ変わった「ミュウミュウ 銀座」の魅力を体験。さらに、ダンスホール新世紀には、池田エライザ、片岡千之助、KANON (新しい学校のリーダーズ)、黑木華、 STARGLOW、CHARA、のん、橋本愛、本田翼、森星ら豪華ゲストが来場し、ライブパフォーマンスを観覧した。

本田 翼

のん

池田 エライザ

ウォニョンはリニューアルした店舗について「3階のVIPサロンもとっても可愛いので、皆さんもぜひ遊びに来てください」とコメント。大政絢はミュウミュウらしいヴィンテージのセットアップを着用し「軽やかで、足元もサンダルなのでバランスがちょうど良いなと思いました」と語った。齋藤飛鳥は「どんな年齢の方が来られても気に入ったものを見つけられると思う」とメッセージを寄せ、白石聖は「今年の夏は長岡花火大会に行ってみたい」と季節の楽しみを明かした。

黒木 華