中国で急拡大する「縦型ショートドラマ」！その光と影をNHK BSで放送 | RBB TODAY

14日、NHK BSでドキュメンタリー番組「縦の支配 中国 ショートドラマの光と影」が放送される。

中国で大ブームとなっている「縦型ショートドラマ」。経済全体が低迷している一方、縦型ショートドラマの視聴アプリユーザーは約7億人、市場規模は1兆円を突破したという。

NHK BSはこうしたショートドラマブームについて、「動画配信の大手は高度なアルゴリズムで膨大な視聴データを分析。人々は不安から逃れ、ますますショートドラマに熱狂していく」と紹介。

ドキュメンタリーについて、「大量のコンテンツを生産する作り手たちは日々消耗し、台頭するAI技術にも仕事を脅かされる。見えない力に支配されていく世界を描く」と取材内容を説明している。

BSスペシャル「縦の支配 中国 ショートドラマの光と影」は2026年5月14日の23:25～放送される。

