 中国で急拡大する「縦型ショートドラマ」！その光と影をNHK BSで放送 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

中国で急拡大する「縦型ショートドラマ」！その光と影をNHK BSで放送

エンタメ その他
注目記事
（ｃ）ＮＨＫ
  • （ｃ）ＮＨＫ

　14日、NHK BSでドキュメンタリー番組「縦の支配 中国 ショートドラマの光と影」が放送される。

　中国で大ブームとなっている「縦型ショートドラマ」。経済全体が低迷している一方、縦型ショートドラマの視聴アプリユーザーは約7億人、市場規模は1兆円を突破したという。

　NHK BSはこうしたショートドラマブームについて、「動画配信の大手は高度なアルゴリズムで膨大な視聴データを分析。人々は不安から逃れ、ますますショートドラマに熱狂していく」と紹介。

　ドキュメンタリーについて、「大量のコンテンツを生産する作り手たちは日々消耗し、台頭するAI技術にも仕事を脅かされる。見えない力に支配されていく世界を描く」と取材内容を説明している。

　BSスペシャル「縦の支配 中国 ショートドラマの光と影」は2026年5月14日の23:25～放送される。


『The Covers』2週連続で中島みゆき大特集！名曲カバー＆未公開映像も | RBB TODAY
画像
NHKの特番で中島みゆきの未公開映像やゲストによるパフォーマンスを交えた特集が2夜連続で放送される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/27/235605.html続きを読む »

スペシウム光線の誕生秘話から初回放送前のお宝映像まで！NHK「ウルトラマン名場面スペシャル」放送決定 | RBB TODAY
画像
NHK BSでウルトラマンと帰ってきたウルトラマンの4Kリマスター版が放送・放映予定でシリーズの魅力と制作秘話を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/19/245523.html続きを読む »

ＮＨＫラジオ ラジオ英会話 2026年 4月号 ［雑誌］ (ＮＨＫテキスト)
￥670
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
NHKプラス

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top