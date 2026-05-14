中国で急拡大する「縦型ショートドラマ」！その光と影をNHK BSで放送 | RBB TODAY

14日、NHK BSでドキュメンタリー番組「縦の支配 中国 ショートドラマの光と影」が放送される。
中国で大ブームとなっている「縦型ショートドラマ」。経済全体が低迷している一方、縦型ショートドラマの視聴アプリユーザーは約7億人、市場規模は1兆円を突破したという。
NHK BSはこうしたショートドラマブームについて、「動画配信の大手は高度なアルゴリズムで膨大な視聴データを分析。人々は不安から逃れ、ますますショートドラマに熱狂していく」と紹介。
ドキュメンタリーについて、「大量のコンテンツを生産する作り手たちは日々消耗し、台頭するAI技術にも仕事を脅かされる。見えない力に支配されていく世界を描く」と取材内容を説明している。
BSスペシャル「縦の支配 中国 ショートドラマの光と影」は2026年5月14日の23:25～放送される。
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