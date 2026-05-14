柏木由紀、コンサートで豪華ドレス姿をSNSでも披露「とっても似合ってる」「これからも歌い続けて」 | RBB TODAY

AKB48の元メンバーでタレントの柏木由紀が13日にXを更新。同日にオーケストラコンサートを開催したことを報告し、ドレス姿も公開した。
柏木は13日、東京芸術劇場 コンサートホールにて「柏木由紀 オーケストラコンサート『SHORT CAKE』」を開催した。
自身にとってはじめてとなるフルオーケストラのコンサート。自身のソロ楽曲やAKB48の名曲が披露され、ゲストとして元AKB48の村山彩希も出演した。
公演後、柏木はXを更新し、「オーケストラコンサートありがとうございましたー！！！」「素敵なアレンジに素敵な演奏で歌いながらとっても幸せな気持ちになれました」と振り返った。
また、コンサートで着用したネイビーとホワイトのドレス姿もそれぞれ披露し、「これからも歌を歌い続けられるように頑張ります！！」と意気込みをつづった。
最後には、「ゆいりーもゲスト出演ありがとう」と感謝した。
ポストには、「ドレスとっても似合ってるよ」「とっても素晴らしいコンサートでした！」「これからも歌い続けて下さい」といった声が集まっている。
柏木由紀、5年3ヶ月ぶりにシングルリリース！「AKB卒業後、初のソロシングル」に期待集まる | RBB TODAY
柏木由紀がAKB48卒業後初のソロシングルを6月17日にリリースすることを発表した。5年3ヶ月ぶりのシングル発売となり、本人作詞のカップリング曲が含まれる予定。ファンからの期待が集まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/09/246335.html続きを読む »
柏木由紀、AKB48時代のアンチ撃退法を告白！「全部通報して…」 | RBB TODAY
柏木由紀はアイドル時代のアンチ撃退法を通報して対応したと告白し、ネットアンチの実態に衝撃を受けた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/06/246219.html続きを読む »
柏木由紀 3rd Tour 寝ても覚めてもゆきりんワールド～ソロデビュー10周年も夢中にさせちゃうぞっ♡～ 2024.1.27＠Zepp DiverCity [Blu-ray]
￥3,543
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥3,543
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)