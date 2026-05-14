柏木由紀、コンサートで豪華ドレス姿をSNSでも披露「とっても似合ってる」「これからも歌い続けて」 | RBB TODAY

AKB48の元メンバーでタレントの柏木由紀が13日にXを更新。同日にオーケストラコンサートを開催したことを報告し、ドレス姿も公開した。

柏木は13日、東京芸術劇場 コンサートホールにて「柏木由紀 オーケストラコンサート『SHORT CAKE』」を開催した。



photo by 松尾 淳一郎

自身にとってはじめてとなるフルオーケストラのコンサート。自身のソロ楽曲やAKB48の名曲が披露され、ゲストとして元AKB48の村山彩希も出演した。



photo by 松尾 淳一郎

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公演後、柏木はXを更新し、「オーケストラコンサートありがとうございましたー！！！」「素敵なアレンジに素敵な演奏で歌いながらとっても幸せな気持ちになれました」と振り返った。

また、コンサートで着用したネイビーとホワイトのドレス姿もそれぞれ披露し、「これからも歌を歌い続けられるように頑張ります！！」と意気込みをつづった。

最後には、「ゆいりーもゲスト出演ありがとう」と感謝した。

ポストには、「ドレスとっても似合ってるよ」「とっても素晴らしいコンサートでした！」「これからも歌い続けて下さい」といった声が集まっている。

※【画像】柏木由紀がオーケストラコンサートを報告

