モス、初夏限定の海老バーガー2種を発売！アボカド海老カツ＆匠味の海老エビフライ | RBB TODAY

モスバーガーは、5月20日から7月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）で「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」を期間限定で発売する。あわせて、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」も数量限定で販売する。

【MOS】さっぱりバジルの海老カツ＆がっつり濃厚なエビフライ 「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」

「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」は、ぷりぷりとした食感の海老カツに、トマト、ダイス状のアボカド、国産バジルを使ったバジルマヨソースを合わせた一品。海老カツには海老のむき身がごろごろと入っており、海老の風味とアボカドのクリーミーな味わいを楽しめる。価格は590円（税込）。

「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」は、昨年よりサイズアップした大ぶりな海老フライを2本使用。グリーンリーフとキャベツに、カツソースとたっぷりのタルタルソースを合わせ、食べ応えのある一品に仕上げている。別添えのくし切りレモンを途中で絞ることで、さっぱりとした味の変化も楽しめる。価格は780円（税込）で、なくなり次第終了となる。

「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」（780円）

なお、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」には、はちみつ入りのソースが使用されている。