コピス吉祥寺が一日限りのBAR街に！吉祥寺の15店舗が集結するカクテルイベント開催 | RBB TODAY

コピス吉祥寺は5月24日、吉祥寺初のBARイベント「吉祥寺カクテルマーケット」を開催する。会場はコピス吉祥寺A館3階GREENING広場で、開催時間は12時から18時まで。入場は無料だが、カクテルマーケットのメインイベント参加は有料となる。

「吉祥寺カクテルマーケット」

同イベントは、吉祥寺にBAR文化を芽生えさせることを目的に活動する「吉祥寺カクテルラボラトリー」とコピス吉祥寺が共催するもの。吉祥寺にある15店舗のBARからバーテンダーが集結し、BAR初心者から愛好家まで楽しめる内容となっている。

吉祥寺バーテンダーによる、シェイクカクテル・ステアカクテル・ビルドカクテル、また武蔵野市農産物を使用した地産地消カクテルを提供

参加店舗は、BAR FORT、SCREW DRIVER、BAR Deguise、BAR Xaos、HARD SHAKE BAR130、BAR THE KID、The Wigtown、BAR AOTETSU、First CIRCLE、BAR Zebec、ALBATROSS KICHIJOJI、Bar Seek Door、shotbar Page、bar astar、Bistrante SHAFT。会場では、シェイクカクテルやステアカクテル、ビルドカクテルに加え、武蔵野市産農産物を使った地産地消カクテルも提供される。

吉祥寺のバーテンダーが集結！

メインイベントを楽しむには、リストバンドまたはお手軽チケットの購入が必要。前売販売は3,000円で、リストバンド1人分にお手軽チケット1,000円分が付く。当日販売はリストバンド1人分が3,000円、お手軽チケットは200円券5枚綴りで1,000円。支払いは現金のみで、リストバンドおよびチケットの返金は不可となっている。

また、キッチンワゴンには吉祥寺のワインビストロ「Hidamari」がコピス吉祥寺に初登場。おつまみを中心とした料理を用意し、カクテルと一緒に食事も楽しめる。一部フード商品は別途有料で、リストバンドがなくても購入できる。

さらに、リストバンド購入者の同伴の子どもを対象に、無料ワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」も実施。クランベリージュースとグレープフルーツジュースをシェイクし、ノンアルコールカクテル「バージンブリーズ」を作る体験ができる。