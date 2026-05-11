鬼越・金ちゃん、非売品ステッカーのメルカリ出品にドン引き「ヤバ！！」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが10日にXで、非売品のシールグッズがフリマアプリ「メルカリ」に転売されたことを明かした。
金ちゃんはXで、「冗談でプレゼントした時「いらなかったらメルカリで売ってくださいね」って言ってたら本当に売られてた…」とコメントしつつ、メルカリのスクリーンショットを公開。
映っていたのは鬼越トマホークの2人が描かれたビックリマンシール風の非売品グッズで、商品説明欄には「イベントで良ちゃん（坂井さん）本人から直接手渡しで頂いたものです」「非売品で鬼越トマホークお二人で製作を考えられたとの事です」とつづられていた。
冗談が通じず、本当にメルカリに出品されたことに金ちゃんは「ヤバ！！」と困惑していた。
ポストには、「悲しいなぁ…」「これはひどい」「イベントに来るようなファンだから、いらない訳がない。と思って言った冗談だろうのにね」という同情が集まっている。
※【画像】鬼越トマホークの金ちゃん、非売品グッズをメルカリ転売される
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