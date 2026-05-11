 鬼越・金ちゃん、非売品ステッカーのメルカリ出品にドン引き「ヤバ！！」 | RBB TODAY
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鬼越・金ちゃん、非売品ステッカーのメルカリ出品にドン引き「ヤバ！！」

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金ちゃん（鬼越トマホーク）【撮影：小宮山あきの】
  • 金ちゃん（鬼越トマホーク）【撮影：小宮山あきの】

　お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが10日にXで、非売品のシールグッズがフリマアプリ「メルカリ」に転売されたことを明かした。

　金ちゃんはXで、「冗談でプレゼントした時「いらなかったらメルカリで売ってくださいね」って言ってたら本当に売られてた…」とコメントしつつ、メルカリのスクリーンショットを公開。

　映っていたのは鬼越トマホークの2人が描かれたビックリマンシール風の非売品グッズで、商品説明欄には「イベントで良ちゃん（坂井さん）本人から直接手渡しで頂いたものです」「非売品で鬼越トマホークお二人で製作を考えられたとの事です」とつづられていた。

　冗談が通じず、本当にメルカリに出品されたことに金ちゃんは「ヤバ！！」と困惑していた。

　ポストには、「悲しいなぁ…」「これはひどい」「イベントに来るようなファンだから、いらない訳がない。と思って言った冗談だろうのにね」という同情が集まっている。

※【画像】鬼越トマホークの金ちゃん、非売品グッズをメルカリ転売される


鬼越トマホーク、スキンヘッドをバリカンで……チョコプラ謝罪をイジる | RBB TODAY
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鬼越トマホークがYouTubeでチョコプラ松尾の謝罪を茶化した内容を配信した。
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鬼越・坂井、さんまとの『向上委員会』初共演を仮病で欠席！金ちゃんが暴露 | RBB TODAY
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　鬼越トマホーク・坂井良多が、6月1日放送の『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）に出演。『さんまのお笑い向上委員会』（同系）の初登場をズル休みしていたことが、相方・金ちゃんの暴露で明らかになった。
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