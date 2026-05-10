俳優チ・チャンウク、“ゾンビものの巨匠”の新作に登場！謎の感染で閉鎖されたビルでの戦い | RBB TODAY

“韓国ゾンビマスター”ことヨン・サンホ監督がメガホンを握り、女優チョン・ジヒョン、俳優ク・ギョファン、チ・チャンウクなど、豪華ラインナップで話題になっている映画『群体』（原題）がついにベールを脱いだ。

第79回カンヌ国際映画祭の「ミッドナイト・スクリーニング」部門に正式招待され、世界的な関心の高さを証明した『群体』が、圧倒的なサスペンスを詰め込んだ公式予告編を公開し、観客の心拍数を上げている。

【写真】チ・チャンウクの魅惑的表情

公開された予告編は、正体不明の感染によって閉鎖されたビルのなかで、生き残るためにもがく登場人物たちの緊迫した姿から始まる。

唯一無二のオーラを放つチョン・ジヒョンは、生存者たちのリーダー、クォン・セジョンに変身し、強烈なカリスマ性と壮絶な死闘を披露。また、ミステリアスな存在感が光るク・ギョファンは、誰もが生き残るために必死ななか、1人だけ余裕のある態度で「僕はこの事態を食い止められる唯一のワクチンです」と語るソ・ヨンチョル役を演じ、緊張感を高めた。

さらに、チ・チャンウク、女優シン・ヒョンビン、キム・シンロク、そして俳優コ・スまで。そうそうたる演技派俳優たちが、感染の渦中に置かれた6人の予測不能な物語を緻密に表現する。

（写真＝SHOWBOX）上からチョン・ジヒョン、ク・ギョファン、チ・チャンウク、

シン・ヒョンビン、キム・シンロク

『群体』は、従来のゾンビものの公式を大胆に覆す。単に追ったり逃げたりすることを超え、予測できない形で進化する感染者たちの存在は、生存者にさらなる絶望と恐怖を与える。

特に、ビルの屋上を目指して疾走する生存者と、それを阻む感染者の激しい攻防は、スピード感とスケールの大きさを両立させ、“極上のエンタメ映画”としての一面を見せつけている。

なお、映画『群体』は来る5月21日に韓国で公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チ・チャンウク プロフィール

1987年7月5日生まれ。小劇場のオーディションを通じてミュージカルに出演した経歴を持つが、本格的にデビューしたのは2008年公開の映画『スリーピングビューティー』から。翌年放送されたドラマ『ソル薬局の息子たち』（KBS）で一家の末っ子ソン・ミプンを演じたことがきっかけで、注目を集めるように。2014年に放送されたドラマ『奇皇后』（MBC）を機に、一躍韓流スターとして名を上げた。初期の作品から現在に至るまで、熱い人気を博している。

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