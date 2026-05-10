「夫と一緒にシャワー」発言で話題の韓国インフルエンサー、“8股”されていた過去を暴露 | RBB TODAY

人気恋愛リアリティ番組『ハートシグナル』出身のキム・ジヨンが、元恋人の信じられない行動を暴露し、衝撃を与えている。

5月7日、歌手イ・ジヘのYouTubeチャンネルで公開された動画にキム・ジヨンが出演した。

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動画内でキム・ジヨンはイ・ジヘを自宅に招き、清潔感あふれる新婚の住まいを紹介。その後、二人はソファに座り、さまざまなテーマでトークを繰り広げた。

対談の最中、スタッフから「これまで出会った中で最悪だった男はいるか？」と問われると、キム・ジヨンは「本当に明確な“最悪”がいます」と口を開いた。

（画像＝イ・ジヘYouTubeチャンネル）

彼女は「当時はキャビンアテンダントだったので、韓国を不在にすることが多かった」と振り返り、「10ヶ月ほど付き合っていた男性がいたのだが、実は8人と浮気していた」と告白した。

驚きを隠せないイ・ジヘが「どうやって知ったのか」と尋ねると、キム・ジヨンは「後になって、その男性が私の同僚と交際し始めたことで発覚した」と語った。

さらにスタッフが「その同僚は（二人が交際していたことを）知っていたのか」と尋ねると、キム・ジヨンは「知らなかった。お互いに全く気づいていなかった」と話し、巧妙に騙されていた過去を打ち明けた。これに対しイ・ジヘは「遊び人はバレないようにやるのが上手い。私の知るある人は、名前を間違えないように全員を『ウサギ』という名前で保存していた」というエピソードを披露し、場を盛り上げた。

キム・ジヨンは「8人と同時に付き合っていたというより、私を本命に置きつつ、裏で一人ひとりにちょっかいを出していた。それが合計で8人ほどいたということ」と説明。イ・ジヘは「最悪だ」と不快感を露わにした。

なお、キム・ジヨンは2023年にチャンネルAの『ハートシグナル4』に出演し、人気を博したキャビンアテンダント出身のインフルエンサー。今年2月に結婚した夫のユン・スヨン氏は6歳年上の実業家で、読書会コミュニティ「TREVARI（トレバリ）」の代表を務めている。二人は結婚と同時に親になるという重なる慶事を迎え、多くの祝福を受けている。

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