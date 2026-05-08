マクドナルド、ハッピーセットに「ちいかわ」登場！15日より販売開始 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」「ちいかわ」、ほんのハッピーセット「シールブック『スイミー』」「ミニ図鑑『小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの』」を、15日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。

5月15日(金)より、ハッピーセットに4つのプログラムが期間限定登場

今回登場するハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになった3Dフィギュアのペンシルトッパー。ラインアップは全8種で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋がマクドナルドの制服姿などで登場する。

ちいかわ(C)nagano / chiikawa committee

ちいかわ(C)nagano / chiikawa committee

「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ。ハンバーガーがバーガーマンに、チキンマックナゲットがナゲットロボに変形するなど、マクドナルドならではのモチーフを使った遊びが楽しめる。

へんしん！マクドナルドロボ(C)2026 McDONALD’S

へんしん！マクドナルドロボ(C)2026 McDONALD’S

また、ほんのハッピーセットには、シールブック「スイミー」とミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」が登場。「スイミー」は50匹以上の小さな魚シールを使って、自分だけのオリジナル絵本を作れる内容。「運ぶ乗りもの」は、飛行機やトラック、貨物列車、船など、生活を支える乗りものの仕組みや役割に触れられるミニ図鑑となっている。

シールブック「スイミー」 (C)2026 by Blueandyellow,LLC Licensed by Cosmo Merchandising

シールブック「スイミー」 (C)2026 by Blueandyellow,LLC Licensed by Cosmo Merchandising

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」(C)Shogakukan 2026

販売期間は、「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」が5月15日から約4週間、「スイミー」と「運ぶ乗りもの」が5月15日から約8週間の予定。ハッピーセットの店頭価格は510円から。なお、「ちいかわ」は5月15日と5月29日の2日間、マクドナルド公式アプリで配布される購入券を持つ人への限定販売となる。その他の販売期間にも購入個数の制限が設けられる。販売エリアは全国のマクドナルド店舗で、一部店舗を除く。