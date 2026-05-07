 内田理央、ハワイ・ハレクラニのプールで久々の水着姿を披露!「髪びちょびちょ」の無防備ショットも | RBB TODAY
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内田理央、ハワイ・ハレクラニのプールで久々の水着姿を披露!「髪びちょびちょ」の無防備ショットも

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（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　だーりおこと女優の内田理央が2日にインスタグラムを更新。ハワイ・オアフ島での水着姿を公開した。

　内田は、「GWどこも行かないのでいつかのハワイの思い出あげさせて下さい笑」と切り出し、ハワイの名門ホテル・ハレクラニのプールに入る自身の写真を投稿。青と白の柄のベアトップ水着を着用し、髪を後ろでまとめたアップスタイルとなっていた。

　このショットについて内田は「この前に海入ったから髪びちょびちょ」とコメント。リラックスした表情で、プールに浸かる無防備な姿を見せた。

（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　他の投稿には、カフェでの食事シーンや初めての水上バイク体験、ダイヤモンドヘッド近くのカフェで味わったパンケーキ、カカアコのファーマーズマーケットでのハンバーガーなど、ハワイでの充実した旅行の様子をアップ。

（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　黒のレースワンピースやタイダイ柄のセットアップ、フラワーアップリケをあしらった個性的なトップスなど、バリエーション豊かなファッションも披露した。

　ポストには、「服装がどれも可愛いすぎるし、ツインテールが新鮮すぎて」「だーりおちゃんの水着姿って貴重かも」「青の水着似合ってます」という声が集まっている。


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