内田理央、ハワイ・ハレクラニのプールで久々の水着姿を披露!「髪びちょびちょ」の無防備ショットも | RBB TODAY

だーりおこと女優の内田理央が2日にインスタグラムを更新。ハワイ・オアフ島での水着姿を公開した。
内田は、「GWどこも行かないのでいつかのハワイの思い出あげさせて下さい笑」と切り出し、ハワイの名門ホテル・ハレクラニのプールに入る自身の写真を投稿。青と白の柄のベアトップ水着を着用し、髪を後ろでまとめたアップスタイルとなっていた。
このショットについて内田は「この前に海入ったから髪びちょびちょ」とコメント。リラックスした表情で、プールに浸かる無防備な姿を見せた。
他の投稿には、カフェでの食事シーンや初めての水上バイク体験、ダイヤモンドヘッド近くのカフェで味わったパンケーキ、カカアコのファーマーズマーケットでのハンバーガーなど、ハワイでの充実した旅行の様子をアップ。
黒のレースワンピースやタイダイ柄のセットアップ、フラワーアップリケをあしらった個性的なトップスなど、バリエーション豊かなファッションも披露した。
ポストには、「服装がどれも可愛いすぎるし、ツインテールが新鮮すぎて」「だーりおちゃんの水着姿って貴重かも」「青の水着似合ってます」という声が集まっている。
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