東武池袋で“昭和・平成レトロな世界展”開催！「自家製ミートソースのホットサンド」など純喫茶グルメ10店が出店 | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店は、14日から19日までの6日間、8階催事場にて第9回「昭和・平成レトロな世界展」を開催する。会場には約40店舗が出店し、純喫茶グルメや昭和・平成を感じさせるフード、雑貨などを展開する。

注目は、純喫茶をテーマにした「喫茶と～ぶ」。東京喫茶店研究所2代目所長の難波里奈さんがおすすめする純喫茶10店舗が、入れ替わりで出店する。大阪「喫茶ルプラ」からは、東武限定品として「自家製ミートソースのホットサンド」（イートイン1,250円）が登場。肉と香味野菜の旨みを生かした、ボロネーゼ風のホットサンドとなっている。

京都「LA VOITURE（ラ ヴァチュール）」は、「タルトタタン（サンふじ）＆りんご葉の茶set」（イートイン1,851円）を販売。1ホールにりんごを20個以上使用したタルトタタンとドリンクを組み合わせたセットで、りんごの甘みとほろ苦さが楽しめる。

京都【LA VOITURE(ラ ヴァチュール)】タルトタタン(サンふじ)＆りんご葉の茶set

このほか、銀座「喫茶 ブリッヂ」の「メロン ア・ラ・モード」（イートイン1,801円）は5月14日・15日に登場。メロンを使った盛り付けが特徴のプリンパフェで、各日販売予定50点となる。5月16日から19日までは、松本「珈琲美学アベ」の「モカクリームオーレ」（イートイン1,000円）も販売される。

銀座【喫茶 ブリッヂ】メロン ア・ラ・モード

レトロ感のある食事メニューも用意される。「まるべる食堂」では、「佃煮食べくらべ弁当」（1,728円）と「佃煮おにぎり弁当」（1,512円）を販売。「浅草小松亭」からは、オムライス、ナポリタン、ハンバーグを詰めた「よくばり盛り」（1,350円）が実演販売で登場する。また、「手づくりのデリとパン cafe cocona」は、駄菓子のカツを使った自家製玉子焼きをサンドした東武限定品「BIGなカツサンド」（486円）を販売する。

【浅草小松亭】よくばり盛り(オムライス・ナポリタン・ハンバーグ)

【まるべる食堂】佃煮食べくらべ弁当

【まるべる食堂】佃煮おにぎり弁当

さらに、「喫茶二十世紀」の「ちょっとひと休み『二十世紀ブレンド』＜ドリップ＞3Pセット」（1,296円）など、自宅で楽しめる商品も展開される。会期中の営業時間は午前10時から午後7時までで、イートインは閉場30分前がラストオーダー。表示価格はいずれも税込。数量限定品も多く、売り切れ次第終了となる。