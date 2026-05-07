浜田雅功と瀬戸朝香が「母の日SP」で31年ぶりに共演！瀬戸からは留学した小学生の子どもの話も | RBB TODAY

5月9日放送の『ごぶごぶ』（MBS）は、母の日スペシャルとして俳優・瀬戸朝香が登場する。

『ごぶごぶ』は、ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティ番組。今回、相方を務める瀬戸は、数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティ番組でも飾らない人柄で幅広く活躍してきた。育児に専念するためドラマの出演を控えていたが、子どもの留学をきっかけに約7年ぶりに俳優復帰を果たしたことでも話題を呼んだ。

（C）MBS

今回のオープニングは大阪・梅田。浜田は瀬戸の顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と驚きの声をあげた。2人の共演は、瀬戸が『HEY!HEY!HEY!』に出演して以来、実に31年ぶりとなる。

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そんな久しぶりの2人が行うロケテーマは「大阪駅前で母の日ギフト探し！ お母ちゃん、いつもありがと～！」。放送翌日に控えた母の日に向け、瀬戸の母へのプレゼントを探す企画だ。「母が74歳なので健康にも気遣ってほしい」という瀬戸の希望から、まずはヨドバシカメラでマッサージ器を探すことに。豊富な種類を前に浜田も「ありすぎてどれ選んだらええねんってなるよね」とプレゼント選びは早くも難航。実際に商品を試した瀬戸は「これめっちゃいい！」と絶賛し、浜田も「確かにこれ気持ちええわ。揉んでる感じする」と太鼓判を押した。瀬戸が母の日のプレゼントに選んだマッサージ器とは！？

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続いて向かった美容家電コーナーでは、瀬戸がスチーマーに目を輝かせる場面も。「それ絶対お母さんのためちゃうやん」と浜田に怪しまれながらも、瀬戸は気に入ったスチーマーを前に「これって…浜田さんが買ってくれるんですか？」と大胆な無茶ぶりを披露。浜田は「も～、すごいゲストやん」と面食らう一幕となった。

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ロケの道中では、小学生で留学した瀬戸の子どもの話や、デビュー当時に仕事が嫌で実家に逃げ帰ろうとするも事務所にバレてしまったという貴重なエピソードも飛び出した。さらにロケ終盤、浜田から瀬戸への「ある提案」が突然飛び出し、瀬戸もスタッフも大慌てになる場面も…。

番組は午後1時54分から午後3時00分に関西ローカルで放送。放送後は「TVer」、「MBS動画イズム」で無料見逃し配信される。