シャトレーゼ、母の日限定ケーキを5月8日より販売！苺タルトや花束アソートなどが登場 | RBB TODAY

シャトレーゼは、母の日に向けた限定ケーキを5月8日から10日まで、全国のシャトレーゼで数量限定・期間限定販売する。

「母の日 苺のタルトデコレーション」は、自家製アーモンドタルトに苺と苺クリームを合わせた母の日限定のデコレーションケーキ。香ばしいアーモンドタルトに、苺シュガーチップ入りの苺クリーム、スポンジ、苺ナパージュ、苺を重ねた一品で、ミニカーネーションの造花も付く。価格は税込3,240円。

8カット入りの「母の日 花束アソートデコレーション」は、苺みるく、トリュフチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類を詰め合わせたアソートタイプ。花束をイメージし、ピンク色のクリームやチョコレートで華やかに仕上げている。価格は税込4,220円。

母の日 花束アソートデコレーション

食べきりやすいサイズの「母の日 お花のプレゼントショート」も登場。苺クリームとスポンジに、苺風味シリアル入りチョコレートをサンドしたデコレーションケーキで、価格は税込940円。

母の日 お花のプレゼントショート

ミニケーキでは、苺とピスタチオを組み合わせた「母の日 苺とピスタチオのモンブラン」を税込490円で販売。ピスタチオカスタードムースにホイップクリームを合わせ、ピスタチオクリームと苺クリームを絞った、ピンクとグリーンの彩りが印象的な一品だ。

母の日 苺とピスタチオのモンブラン

このほか、キャラメルムースと苺ジャムを合わせた「母の日 キャラメルベリーショコラ」は税込590円、ブーケをイメージした「母の日 お花のカップデザート」は税込530円で販売する。販売期間はいずれも5月8日から10日まで。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

母の日 キャラメルベリーショコラ