 板野友美、ホリプロから独立を発表「15歳から19年間、本当にお世話になりました」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

板野友美、ホリプロから独立を発表「15歳から19年間、本当にお世話になりました」

エンタメ ブログ
注目記事
板野友美【撮影：浜瀬将樹】
  • 板野友美【撮影：浜瀬将樹】

　AKB48の元メンバーでタレントの板野友美が6日に公式Xを更新し、これまで所属していたホリプロを退所することを発表した。

　板野はXで「ご報告です。この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました」と明かし、「15歳から19年間、本当にお世話になりました」とつづった。

　2007年にホリプロに移籍した板野。「思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と振り返り、「ホリプロの皆さんは、本当に優しく温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります」と感謝した。

　また、板野は「人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません」としながらも、独立を考えるきっかけについて、「昨年、芸能活動20周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました」と明かした。

　その上で、「その中で、『もう一歩、自分で進んでみたい』と思うようになり、この決断に至りました」と独立の理由を説明した。

　今後について、「正直、不安が全くないわけではありません」としながらも、「でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです」と打ち明けた板野。しかし、「これまで出会ってくださった皆さまへの感謝を忘れず、一つひとつのお仕事やご縁を大切にしながら、これからも、自分らしく歩んでいけたらと思っています」とつづった。

　また、「そして、関わってくださる皆さまと、たくさんの幸せや温かい時間を共有できるよう、日々精進してまいります」とコメントし、最後には「今後とも、マイペースな私ですが温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

※【画像】板野友美がホリプロからの独立を報告


板野友美が経営者イメージのジャケット姿を披露「ピンとした気持ちになります」 | RBB TODAY
画像
若槻千夏と石井美保が資生堂エリクシール新商品やコラーゲン、スキンケアの重要性を語り合い、肌の育て方について共感した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/08/246327.html続きを読む »

板野友美、美脚際立つミニスカ姿披露！娘とおそろいコーデも | RBB TODAY
画像
元AKB48の板野友美がインスタグラムでミニスカートコーデを披露。黒ニットとグレーバルーンスカートの組み合わせで美脚を強調し、娘とのおそろいコーデも紹介。ファンから変わらないスタイルの良さを絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/30/247273.html続きを読む »

【板野友美プロデュース】新オーガニックブランドcici【美容クリーム】シシ クリームOG 30g《コスモス認証原料使用、エコサート認証原料使用、オーガニック・ヴィーガンコスメ、6種類の植物幹細胞、貴重原料白トリュフ肌をしっかりと保湿する配合 》
￥2,890
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Dear J
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top