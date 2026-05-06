細すぎる腕に刻まれたタトゥー…韓国元アイドル、極限ダイエットのインフルエンサーを彷彿とさせる近影 | RBB TODAY

元AOAのジミンが、驚くほどスリムな体型で注目を集めている。

ジミンは最近、自身のSNSに複数の近況写真を投稿した。

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公開された写真には、シックなブラックのミニドレスを身にまとった彼女の姿が収められている。

ホルターネックのデザインから露出したジミンの肩はあまりにも細く、水が溜まるほど深く窪んだ鎖骨のラインは見る者を驚かせた。今にも折れてしまいそうな手首や足首の細さが、極限まで絞り込まれた彼女のスタイルをいっそう強調している。

その姿は、90kg台から40kg台への劇的なダイエットで話題となったインフルエンサーのチェ・ジュンヒさえも驚くほどの超スリム体型だとして、大きな反響を呼んでいる。

（写真＝ジミンSNS）

ジミンは2012年にAOAのメンバーとしてデビューしたが、2020年に元メンバー、クォン・ミナとの間で起きた騒動によりグループを脱退。現在はソロアーティストとして活動を続けている。彼女が投稿した衝撃的な近影に対し、ファンの間では驚きとともに、彼女の健康状態を気遣う声も上がっている。

◇ジミン プロフィール

1991年1月8日生まれ。本名シン・ジミン。2009年にFNCエンターテインメントの練習生となり、2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。グループのリーダーを務めたが、2020年に元メンバーの“いじめ告発”によって物議をかもし、脱退および芸能界引退を余儀なくされた。2022年7月に新しい事務所と契約して芸能界に復帰。2023年2月には初のミニアルバム『BOXES』を発表した。

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