ピョ・ウンジ、水兵風ランジェリー姿を披露！マリンコスでファン魅了 | RBB TODAY

韓国出身のグラビアアイドル、ピョ・ウンジが6日、自身のインスタグラムを更新。水兵風のキュートでセクシーなランジェリーショットを公開した。



水色に白のラインが入ったマリンテイストのランジェリーに、同系色の帽子とガーターベルトを合わせたスタイルを披露。胸元には白のリボンをあしらい、水色と白で統一した爽やかかつセクシーなビジュアルが際立つ。

数日前には同じ衣装の帽子をかぶった顔のアップ写真を公開しており、今回の投稿で全身ショットが明らかとなった。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

キャプションには「Ahoy🩵 Set sail for April’s Pyoapple Island🗺️ Join us!」とつづり、航海をテーマにした世界観を表現。コメント欄には英語を中心に反応が集まり、日本語でも「一緒に出航したいです」「可愛い」といった声が寄せられるなど、国内外から注目を集めている。