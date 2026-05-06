今は亡き国民的女優の母を彷彿…“11歳差婚”控える韓国インフルエンサー、フォロワー20万人突破に感謝 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、幻想的なウェディングフォトを公開した。

チェ・ジュンヒは5月5日、自身のインスタグラムを更新。

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「いつの間にか20万……（今はもう少し増えていますが）、ここまで来られたのは本当に皆さんのおかげです」と綴り、フォロワーが20万人を突破したことへの感謝を伝えた。

続けて「辛かった時期も、皆さんが無条件で私の味方になってくださり、時には家族以上に私を応援し、信じてくれたおかげで、本当に踏ん張ることができました」と胸の内を明かした。

さらに「だから、ただ（この節目を）見過ごしたくありませんでした。私にとってはあまりにも大きな数字なので、ささやかですが“大人の日（？）”を記念して、皆さんに恩返しがしたくて準備したイベントです」とし、感謝の印としてホテルの食事券をプレゼントする企画を発表した。

公開された写真の彼女は、クラシックなウェディングドレスに身を包み、亡き母チェ・ジンシルさんを彷彿とさせる気品あふれる美貌でファンの視線を釘付けにしている。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

（写真提供＝OSEN）チェ・ジンシルさん

なお、チェ・ジュンヒは来る5月16日、ソウル・江南（カンナム）のホテルで11歳年上の一般男性と結婚式を挙げる予定だ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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