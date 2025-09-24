 藤田ニコル、25歳で結婚したくて彼氏にわざとプレッシャー「自分が載ったゼクシィ読ませたり」 | RBB TODAY
藤田ニコル、25歳で結婚したくて彼氏にわざとプレッシャー「自分が載ったゼクシィ読ませたり」

藤田ニコル【写真：竹内みちまろ】
  • 藤田ニコル【写真：竹内みちまろ】

藤田ニコル、メディアで初の結婚報告「人生のパートナーを見つけた」 | RBB TODAY
画像
　藤田ニコルが、5日放送のラジオ『藤田ニコルのあしたはにちようび』（TBSラジオ）で、結婚を報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/05/211413.html続きを読む »

結婚1周年の藤田ニコル、純白ウエディング姿が“天使”すぎる！「結婚式の予行練習がしたくて…」 | RBB TODAY
画像
昨年8月4日に、俳優・稲葉友との結婚を発表した藤田ニコル。今月4日に自身のインスタグラムで結婚1周年を報告し、純白のウエディングドレス姿をお披露目した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/08/05/222212.html続きを読む »

　23日放送の『秘密のストレス共有バラエティ め組の園』（TBS系）に、モデルの藤田ニコルが出演。結婚前、彼氏にわざと結婚のプレッシャーをかけていたことを明かした。

　2023年8月、25歳のときに俳優・稲葉友と結婚を発表した藤田。TBSアナウンサーの田村真子から結婚を決めたきっかけを問われると、「私は25歳で結婚するという目標がずっとあって。だからずっとアピールしてて」と説明した。これを聞いたゲストのダイアン津田が小さな声で「プレッシャーやな」とAぇ! group・末澤誠也に話しかけ、末澤も「プレッシャーっすよね。男からしたら」と応じた。すると突然、ダイアン津田が大きな声で藤田に「末澤がなんか言うてた！」と伝え、スタジオは笑いに包まれた。

　藤田は末澤の意見に対し、「プレッシャーかけてました。わかっててやってました」と淡々と明かし、続けて「自分が出たゼクシィ読ませたり」と語ると、末澤とダイアン津田は目を見合わせながら「うわぁ～！」と驚いていた。


《平木昌宏》

