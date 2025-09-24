藤田ニコル、25歳で結婚したくて彼氏にわざとプレッシャー「自分が載ったゼクシィ読ませたり」 | RBB TODAY

結婚1周年の藤田ニコル、純白ウエディング姿が“天使”すぎる！「結婚式の予行練習がしたくて…」 | RBB TODAY

昨年8月4日に、俳優・稲葉友との結婚を発表した藤田ニコル。今月4日に自身のインスタグラムで結婚1周年を報告し、純白のウエディングドレス姿をお披露目した。