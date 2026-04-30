グラビアアイドル・今野杏南、第二子出産を報告「さまざまなリスクがありました」 | RBB TODAY

女優でグラビアアイドルの今野杏南が4月30日にインスタグラムを更新し、第二子を出産したことを報告した。
今野は2023年6月に一般男性と結婚し、2024年3月に第1子出産を報告していた。
30日、今野はインスタグラムに赤ちゃんの写真を公開し、「先日第二子を無事出産いたしました」と発表した。
第一子出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療であるUAEを受けていたという今野。そのため、「今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と振り返った。
また、「妊娠中も出産のときも不安が尽きませんでした」と明かしつつ、「大きな病院で先生方の手厚いサポートを受け、そして事務所の皆さまや家族にも支えていただき、無事にこの日を迎えることができました」と感謝した。
今野は「命の誕生は本当に奇跡の連続です」「こうして赤ちゃんを抱っこし、家族と笑い合える日常に心から感謝しています」とつづり、今後については、「体調と相談しながら、少しずつお仕事も再開していく予定です」と説明。最後には「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
ポストには、「ご出産おめでとうございます」「無理せず少しずつ進んで下さい！」「頑張ったね！」という声が集まっている。
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