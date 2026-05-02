TXT・ヨンジュン、赤ちゃんを抱えて空港に登場！お父さんのような姿を見せたメンバーたちも話題 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、幼児を抱えて空港に登場した。

5月2日、ヨンジュンはマレーシアで開催されるブランドイベントに出席するため、空港に姿を現した。

【写真】可愛すぎる…TXT＆赤ちゃん

なかでも、ヨンジュンは愛らしい幼児を抱きかかえながら報道陣に挨拶をした。現在、TOMORROW X TOGETHERの育児観察リアリティ番組『TXTの育児日記』が放送中で、生後14カ月の赤ちゃんと撮影に臨んでいる。

（写真提供＝OSEN）2枚目：中央からヨンジュン、テヒョン

写真のなかのヨンジュンは、お父さんのような姿で大切に赤ちゃんと接した。ほかのメンバーも、報道陣やファンに向かって挨拶をするようにお手本を示すヨンジュンを囲んで、その様子を愛おしそうに見守った。

（写真提供＝OSEN）TXT

なお、TOMORROW X TOGETHERの育児リアリティ番組『TXTの育児日記』は、去る5月1日から毎週金曜日に日本のLeminoで配信中だ。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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