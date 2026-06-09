マクドナルド、FIFAワールドカップをイメージした「VIVA！ワールドマック」登場！全8種が17日より販売 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、17日から「VIVA！ワールドマック」を全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。

“世界の熱狂”を味わう『VIVA！ワールドマック』新商品8種類＆「ワールドレジェンドカップ」

同商品は、FIFAワールドカップ26開催を記念した日本オリジナルメニュー。本大会が開催される北中米をイメージしたバーガーやサイドメニューなど、全8種類が登場する。

ラインアップは、「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」（単品580円（税込）から）、「メキシカンタコスチーズチキン」（単品490円（税込）から）、「アボカドマヨチーズシュリンプ」（単品490円（税込）から）など。

「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、100％ビーフパティにザク切りポテトとガーリックペッパーソースを合わせたボリューム感のある一品。「メキシカンタコスチーズチキン」は、チキンパティにレタス、チーズ、メキシカンタコスフィリングを組み合わせたピリ辛な味わいが特徴。「アボカドマヨチーズシュリンプ」は、えびカツにチェダーチーズとワカモレマヨソースを合わせている。

さらに、夕方5時からの夜マック限定で「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」（単品840円（税込）から）、朝マック限定で「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」（単品410円（税込）から）も販売する。

このほか、「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」（ポテト単品＋50円（税込）から）、「マックフィズ ブルーエナジー」（単品300円（税込）から）、「マックフロート ブルーエナジー」（単品380円（税込）から）も展開する。