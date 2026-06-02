天ぷら新宿つな八、築77年超の現総本店での営業終了......2028年秋頃に新装オープンへ | RBB TODAY

1日、老舗天ぷら店「天ぷら新宿つな八」の公式Xアカウントが更新され、5月31日をもって現在の場所での総本店の営業を終了したことを報告した。

天ぷら新宿つな八は、1924年に新宿で創業した老舗天ぷら専門店。江戸前天ぷらを軸に、首都圏をはじめ札幌、富山、名古屋、京都、大阪などにも店舗を展開している。

同アカウントは、「【ごあいさつ】5月31日をもちまして現在の総本店での営業は終了しました。長年のご愛顧に心より感謝申し上げます」と、利用客に向けて感謝を伝えた。

新宿つな八総本店入口のれん

総本店は築77年を超える店舗建物の建て替え工事に伴い、一時休業する。建て替え工事の終了は2028年秋頃を予定しており、完了後は装いを新たに総本店として営業を再開する。それまでの期間は、現在の総本店から徒歩1分の「TRES SHINJUKU」に設ける本店別館で営業する。

新宿つな八総本店カウンターの軒先

6月1日から22日までは移転準備のため休業し、本店別館は6月23日にオープンする予定。店長やスタッフはこれまでと変わらないという。最後は、「別館で、そして新しい本店でお待ちしています」と呼びかけ、投稿を締めくくった。

この投稿には、「お疲れ様でした！」「よい思い出をありがとうございました」「総本店さんは東京出張時の楽しみでした」「新館楽しみですね！一旦お疲れ様でした！それまでは別館で」などの声が寄せられている。

※天ぷら新宿つな八、総本店の営業終了を報告した投稿（天ぷら新宿つな八の公式Xより）