aespaカリナ、キュートなゴルフウェア姿で登場！ドームツアーを終え日本のファンに感謝「気合をもらっています」 | RBB TODAY

韓国発グローバルグループ「aespa」のリーダー・カリナが27日、都内で行われたKARINA×MARK&LONA新アンバサダー就任＆新CM「PLAY ILLUSION」公開記者発表会に出席した。

aespa・KARINA【撮影：小宮山あきの】

aespa・KARINA【撮影：小宮山あきの】

ゴルフブランド『MARK & LONA』の新ブランドアンバサダーに就任したカリナは、ピンクと黒色のゴルフウエア姿で登場すると「皆さん、こんにちは。カリナです」と笑顔を見せ、衣装について「ブラックに炎のようなデザインがあしらわれていて、カッコいいです。着心地もラクで本当にいいです」とコメント。同ブランドについては「私の家族がゴルフが好きで、前からいいイメージを持っていました」と話した。

カリナが出演する新CMの撮影は韓国で行われたといい、「人生で初めてパターに挑戦して、スタッフさんが教えてくれて、プロみたいにできるように頑張りました。CMではホールインワンで入りましたが、実際はどうだったかは…秘密です」とちゃめっ気たっぷりにエピソードを披露。「私なりに上手くMARK&LONAの新しいイメージを表現できたと思います」と声を弾ませた。

aespa・KARINA【撮影：小宮山あきの】

また、直近のアーティスト活動について話題が及ぶと「昨日、日本でのドームツアーが終わりました。京セラドームと東京ドームでの公演を無事に終えて嬉しいです。日本で公演をするたびに気合いをもらっていると実感します。本当にありがとうございます」と日本のファンに向けて熱いメッセージ。「5月に出るフルアルバムも、ぜひ期待してくださいね」と呼び掛けた。

さらに「日本に来たら必ずやっていることは？」と質問されると「もんじゃ＆焼きです」とユニークな回答で「海外に行くときに食べ物が決まっているのですが、東京に来たら必ずもんじゃ焼きを食べます」ともんじゃ焼き好きを告白。

aespa・KARINA【撮影：小宮山あきの】

aespa・KARINA【撮影：小宮山あきの】

「最近、自分の中で流行っていることは？」との問いには「本と映画です。最近本を読んだり、映画を見たりした後は、必ず記録する習慣をつけています」と勉強熱心な一面ものぞかせた。

aespa・KARINA【撮影：小宮山あきの】

発表会では、カリナがパターにも挑戦する場面も。「頑張ります！」とガッツポーズを見せたカリナは、3回パターにチャレンジすると、3度目の正直でホールインワンとなり「やった～本当にうれしい」と大喜び。成功したご褒美にパターマットのプレゼントを受け取りご満悦だった。