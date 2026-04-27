aespaが初のドームツアーで17万人を動員！日本ファンミーティング開催もサプライズ発表！ | RBB TODAY

4人組グローバルグループaespaが、初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を完走。4月11日、12日の京セラドーム大阪、4月25日、26日の東京ドームの計4公演で17万人を動員した。

撮影 : 上西由華、村山泰紀

撮影 : 上西由華、村山泰紀

本ツアーは、昨年秋冬に開催されたアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN』がソールドアウトとなったことを受け、SPECIAL EDITIONとして追加されたドームツアーだ。アリーナツアーと同様にチャプター構成を踏襲しつつ、バンドアレンジ楽曲が生演奏へと進化。日本の新曲「ATTITUDE」「In Halo」に加え、未発売のユニット曲の初披露も盛り込まれるなど、さまざまなバージョンアップが施された。

撮影 : 上西由華、村山泰紀

撮影 : 上西由華、村山泰紀

東京ドーム公演では、天井に4人の似顔絵が星座のように映し出される演出でオープニングを飾り、センターステージに立ち上がる白い光の柱からメンバーが登場「Armageddon」でスタートを切ると、会場は一気に熱気に包まれた。

2曲目には、日本の新曲「ATTITUDE」を初パフォーマンス。"自分を定義するのは自分"という力強いメッセージと、手で「銃」の形を作るキャッチーなダンスが印象的な楽曲だ。

Chapter2では各メンバーのソロ曲とユニット曲が披露された。KARINAはヒップホップ曲「GOOD STUFF」を女子高校生の制服姿で熱唱。NINGNINGはアコースティックギターが彩る「Ketchup And Lemonade」、WINTERは自作詞のロックバラード「BLUE」でエレキギターを弾きながら歌唱。GISELLEは自ら作詞・作曲に参加したダンスナンバー「Tornado」を披露した。

撮影 : 上西由華、村山泰紀

撮影 : 上西由華、村山泰紀

ドームツアーで初披露となったユニット曲では、KARINAとWINTERが「Serenade」、GISELLEとNINGNINGが「2024年にホテルの部屋で2人で作った」というR&B曲「Lollipop」を届けた。

Chapter3ではドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』主題歌の「In Halo」からスタート。トロッコに乗り込み、アリーナ席を回る場面では「Hot Air Balloon」「Bubble」でファンとの距離を縮めた。Chapter 4ではヒット曲「Next Level」「Supernova」「Whiplash」が連発され、会場は最高潮の盛り上がりを見せた。

撮影 : 上西由華、村山泰紀

アンコールでは大型フロートに乗りスタンド席近くを回りながら「Sun and Moon」「Live My Life」を披露。KARINAは「今日、私が大切に思っている人たちがみんな幸せそうで、本当に本当に嬉しかったです！」と笑顔で語りかけた。

さらにGISELLEが「特別なニュースがあります」と切り出し、KARINAが「集中してください！『MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 “MY CLASSMaeTE”』が開催されます！」と7月開催のファンクラブ限定イベントをサプライズで発表。続けて「5月29日に、新しいフルアルバムがリリースされます！」と新作の情報も明かし、満員のドームを沸かせた。