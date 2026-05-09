アン・ハサウェイとLISA、ブルガリのハイジュエリー纏って「メットガラ」に登場 | RBB TODAY

ニューヨークで開催されたファッションイベント「メットガラ」にグローバルアンバサダーであるアン・ハサウェイとLISAが、それぞれブルガリのハイジュエリーを身に纏って登場した。
アン・ハサウェイは「ブルガリ エターナル」コレクションの「ヴィミニ」のハイジュエリーネックレス（YG×ダイアモンド）に、ハイジュエリーのダイヤモンドピアス（PT×DIA）、セルペンティのリング（YG×WG×ルビー×DIA）、そして同コレクションの「ヴィミニ」ピアス（YG）を合わせた。
BLACKPINKのLISAは「エクレティカ」コレクションのサファイアネックレス（WG×サファイア×DIA）とサファイアのイヤリング（WG×サファイア×DIA）を着用。衣装の3Dプリントの腕には「セルペンティ」のネックレス（WG×DIA）、ブレスレット（WG×エメラルド×DIA）、リング（WG×エメラルド×DIA）、そして「セルペンティ スピガ」の時計（WG×DIA）を合わせ、特別な一夜にふさわしい装いを披露した。
『プラダを着た悪魔２』豪華ワールドプレミア開幕！レディー・ガガもサプライズ登場！ | RBB TODAY
映画『プラダを着た悪魔２』のワールドプレミアがニューヨークで開催された。前作から20年を経た今作には、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらが集結。レディー・ガガもエンドソング「RUNWAY」で出演し、会場を沸かせた。5月1日に日米同時公開予定。
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IVE・ウォニョン、『プラダを着た悪魔』アン・ハサウェイ＆メリル・ストリープとの豪華対談が実現 | RBB TODAY
ガールズグループIVEのウォニョンが、ハリウッド女優メリル・ストリープ、アン・ハサウェイとの特別な対談に臨んだ。
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