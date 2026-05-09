アン・ハサウェイとLISA、ブルガリのハイジュエリー纏って「メットガラ」に登場 | RBB TODAY

ニューヨークで開催されたファッションイベント「メットガラ」にグローバルアンバサダーであるアン・ハサウェイとLISAが、それぞれブルガリのハイジュエリーを身に纏って登場した。

アン・ハサウェイは「ブルガリ エターナル」コレクションの「ヴィミニ」のハイジュエリーネックレス（YG×ダイアモンド）に、ハイジュエリーのダイヤモンドピアス（PT×DIA）、セルペンティのリング（YG×WG×ルビー×DIA）、そして同コレクションの「ヴィミニ」ピアス（YG）を合わせた。

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BLACKPINKのLISAは「エクレティカ」コレクションのサファイアネックレス（WG×サファイア×DIA）とサファイアのイヤリング（WG×サファイア×DIA）を着用。衣装の3Dプリントの腕には「セルペンティ」のネックレス（WG×DIA）、ブレスレット（WG×エメラルド×DIA）、リング（WG×エメラルド×DIA）、そして「セルペンティ スピガ」の時計（WG×DIA）を合わせ、特別な一夜にふさわしい装いを披露した。

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