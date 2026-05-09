SHIHOが涙…義父の急逝後、夫の秋山成勲の性格の変化を明かす「大きなターニングポイントに」 | RBB TODAY

モデルのSHIHOが、夫で格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）のために手料理を準備した。

去る5月8日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』では、夫のためにチュオタン（ドジョウスープ）作りに挑戦するSHIHOの姿が捉えられた。

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この日、SHIHOは、義母がいつも息子のために作っていたスタミナ料理のチュオタンを作ろうと、活気あふれる南大門（ナムデムン）市場を訪れた。

その後、料理の準備中、SHIHOは家族にとって忘れられない悲しみにも触れた。彼女は、「4月は義父が亡くなった月で、チュさんの家族にとって意味深い時期だ」として、「突然亡くなられた。ゴルフ中に倒れ、飛行機で病院に運ばれたが、そのまま帰らぬ人となった」と話し、悲しみを誘った。

（写真＝KBS 2TV）4枚目：左からSHIHO、秋山成勲

続けて、「今のチュさんになったのは、お義父さまが亡くなったことが大きなターニングポイントになったと思う」として、「以前は『こうでなければいけない』という自分なりのこだわりがあったけど、今はすべてを受け入れるようになったと思うし、ポジティブな人へと変わった」と伝えた。

しかし、娘のサランちゃんについては、「サランは（あの日）初めて死というものを知った。本当に崩れ落ちるように泣いていた。その後、トラウマで突然泣き出すことが2年ほど続いた」と付け加え、悲しみを深めた。

（記事提供＝OSEN）

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