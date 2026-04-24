濃厚生チョコからプチケーキ詰め合わせまで！銀座コージーコーナー、全6種母の日限定ケーキを発売 | RBB TODAY

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濃厚生チョコからプチケーキ詰め合わせまで！銀座コージーコーナー、全6種母の日限定ケーキを発売

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＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ（税込637円）
  • ＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ（税込637円）
  • 左：母の日フラワープリンセス　　右：母の日コージープリンセス
  • 母の日ベリーセレクション（8個入）（税込2,916円）
  • 母の日フラワープリンセス（税込777円）
  • 母の日コージープリンセス（税込777円）
  • 苺のショートケーキ（税込594円）
  • 母の日チーズスフレ（税込637円）

　銀座コージーコーナーは、母の日限定ケーキの店頭予約を、4月24日から全国の生ケーキ取扱店で開始する。

左：母の日フラワープリンセス　　右：母の日コージープリンセス

　2026年の母の日は5月10日。同社では、母の日に向けたケーキ全6種を展開する。一部商品については、店頭で受け取れるネット予約も同日からスタートする。

母の日フラワープリンセス（税込777円）
母の日コージープリンセス（税込777円）

　注目は、ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーによるコラボ商品「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」637円（税込）。通常は「Ghana」と記されたピックのロゴを、母の日限定で「haha」に変更して販売する。「ガーナミルク」と「ガーナブラック」を使った2層のムースに生チョコを重ねた、濃厚な味わいの一品だ。

　定番人気の「苺のショートケーキ」594円（税込）は、期間限定でバラの花をデザインしたピック付きで登場する。

苺のショートケーキ（税込594円）

　ネット予約の対象商品は「母の日ベリーセレクション（8個入）」2,916円（税込）のみ。予約受付は4月24日10時から5月3日まで、受け取り期間は5月8日から10日までとなる。

母の日ベリーセレクション（8個入）（税込2,916円）

　同商品は、お母さんをイメージしたやさしい色合いのプチケーキ8種を詰め合わせたもの。専用BOXの天面には、メッセージを書き込めるスペースも用意されている。

　なお、北海道・九州地方および福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県には、生ケーキ取扱店はない。


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