ココス、3,300円分の食事券入り「夏の福袋 2026」19日より予約開始！ | RBB TODAY

ファミリーレストラン「ココス」は、19日10時より「ココス 夏の福袋 2026」の予約販売を開始する。

同福袋は、イラストレーター・北澤平祐氏とコラボレーションした夏限定商品。価格は税込3,630円で、店内飲食時に税込3,300円分として使えるお食事券に加え、ココスのメニュー表紙でおなじみのキャラクター「ココッスくん」をデザインしたテーブルウェアセットが入っている。

ココス 夏の福袋 2026

ココス 夏の福袋 2026

内容は、オリジナル美濃焼プレート、オリジナル日本製グラス、ココッスくんグラスマーカー、お食事券500円券6枚セット。美濃焼プレートには、今回の福袋のために描き下ろされた新デザインのココッスくんを採用。日本製グラスには、ココッスくんがグラスを一周するように描かれており、夏らしい涼しげなデザインに仕上がっている。

ココス 夏の福袋 2026

また、ココッスくんグラスマーカーは同キャラクター初の立体グッズ。グラスのフチに引っ掛けて使うことができ、自分のグラスの目印としても楽しめる。

ココス 夏の福袋 2026

予約は全国のココス505店舗で店頭のみ受け付ける。電話やWEBでの予約販売は実施しない。予約は1人3個までで、なくなり次第終了。商品の受け渡し期間は7月16日から7月26日まで。なお、Airport Dining関西国際空港店では予約・販売を行わない。

お食事券の有効期間は7月16日から12月31日まで。店内飲食のほかテイクアウトでも利用できる。



