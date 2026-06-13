「カオスだ」BTSの韓国公演、75分遅れて開始…入場できないファン続出し事務所が謝罪 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSの韓国・釜山（プサン）公演が、入場の遅延により、予定より1時間15分遅れて始まるという異例の事態が発生した。

去る6月12日、BTSは釜山アジアード主競技場でコンサート「BTS WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN」を開催した。

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当初、公演は19時に開始される予定であったが、実際は20時15分頃に幕を開けた。公演開始時刻を過ぎたにも関わらず、相当数の観客が入場できず、公演を始めることができなかったと伝えられた。

公演当日、SNSには「まだ入場できていない」「公演場の入口がカオスだ」「なぜ入場が中断されたのか、案内がない」といった投稿が相次いだ。

会場では、ファンギフト（プレゼント）の配布が円滑に行われず、入場手続きやグッズ受け取りまで重なったことで、待機列が長くなった。

一部の観客は、公演開始時間を大幅に過ぎた後も、会場の外で待たされ続けたと不満を吐露した。

実際、同日19時頃、一部の入口では入場が一時中断され、案内スタッフはファンに対し、追加のプレゼントを確保するために待機してほしいと説明したという。

（写真提供＝OSEN）BTS

結局、所属事務所HYBEは、公演終了後に公式コメントを通じて謝罪した。

HYBEは、「公演を観覧しに来てくださったすべての観客の皆様に、公演開始時刻の遅延により多大なるご迷惑をおかけした点、深くお詫び申し上げる」と明かした。

続けて、「観客の皆様に意義深い時間を用意するため、運営に落ち度がないよう最大限の準備をしたが、会場案内の混乱、ファンギフト配布における待機列の停滞、商品の受け取り遅延などが複合的に作用し、本公演の開始が遅れた」と説明した。

また、「公演観覧まで長い間お待ちいただいた観客の皆様を大きく失望させ、ご迷惑をおかけした点、改めて心よりお詫び申し上げる」として、「13日の公演では同様の混雑状況が発生しないよう、入場やギフト配布をはじめとする現場運営全般を徹底的に点検し、補完する」と付け加えた。

なお、BTSは6月13日も釜山アジアード主競技場で公演を続ける予定だ。

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