阪急・能勢電鉄で特製弁当と純米大吟醸を堪能！「のせでん日本酒電車」5月27日・28日に運行 | RBB TODAY

能勢電鉄は5月27日と28日の2日間、特別列車「のせでん日本酒電車『ニホンサカリは良いお酒～』」を運行する。

同イベントは日本盛株式会社が協賛し、沿線の本格日本料理店「愉楽日本料理 かぐらざか 川西多田本店」の協力により実現した。運行ルートは、川西能勢口駅を19時06分に出発し、日生中央駅、平野駅、山下駅を経由して、21時15分に再び川西能勢口駅へ戻る約2時間のコースとなっている。

参加料は1人7,000円（税込）。車内では「日本盛 純米大吟醸生酒山田錦」をはじめとする日本酒が1人あたり約4合振る舞われるほか、同店のオリジナル特製弁当を堪能できる。さらに、飲料やおつまみの持ち込みも自由となっており、山下駅での停車中にはミニ音楽イベントも開催される予定だ。

定員は各回88名（最少催行人員63名）で、20歳未満は参加不可。当日は阪急・能勢電鉄の川西能勢口駅「東改札口前」に集合し、18時30分より受付が開始される。

チケットは、5月8日12時からチケット販売サイト「LivePocket」にて先着順で販売開始。1回の申し込みにつき最大8名まで購入可能で、決済方法はクレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMEX）のみとなる。なお、購入後の人数変更等による自己都合の払い戻しは不可だが、天候や運行状況によってイベントが中止となった場合は払い戻しが行われる。