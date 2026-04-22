乃木坂46・小川彩＆菅原咲月、“昭和の名作”で初主演舞台決定！「すごくプレッシャーもありますが…」 | RBB TODAY

乃木坂46の小川彩と菅原咲月が22日、都内で行われた『時をかける少女 4K デジタル修復版』先行上映会＆スペシャルイベントに登場した。

角川映画は50周年を記念して『セーラー服と機関銃』『時をかける少女』『失楽園』などの名作40作品を一挙上映する「角川映画祭」を開催。

5月1日からの上映に先駆けて行われた同イベントに登場した小川は、「50周年の一大イベントにお呼びいただいてうれしいです」とにっこり。菅原は「皆さまと一緒にこの時間を楽しめたらなと思います」と観客に呼びかけた。

乃木坂46・小川彩【撮影：小宮山あきの】

乃木坂46・小川彩【撮影：小宮山あきの】

菅原咲月【撮影：小宮山あきの】

菅原咲月【撮影：小宮山あきの】

小川は、この日に上映された『時をかける少女』を視聴したといい「ラストシーンが切なくて胸がぎゅっとなりました。自分がタイムリープした感覚になりましたし、43年前の作品なので、その時代にもタイムリープしたような気持ちになって、“2重のタイムリープ感”が感じられるところが魅力だなと思います」と感想を語った。

菅原は『セーラー服と機関銃』を視聴したといい、「物語が進んでいくにつれて自分も一緒に体験しているような気持ちになりました。当時に作品を見ていらっしゃった方も、初めて見る方もいらっしゃると思うので、いろんな楽しみ方ができるなと思います」と魅力をアピールした。

乃木坂46・小川彩、菅原咲月、ヨーロッパ企画・諏訪雅【撮影：小宮山あきの】

また、MCが「重大発表がある」と告知すると、ヨーロッパ企画の諏訪雅が登場。諏訪は「素敵なニュースでございます」といい、『時をかける少女』と『セーラー服と機関銃』が2027年に舞台化されることを発表。

さらに「小川さんには『時をかける少女』の芳山和子役を、菅原さんには『セーラー服と機関銃』の星泉役で、舞台単独初主演をしていただきます」と発表すると、観客からは大きな拍手が巻き起こった。

乃木坂46・小川彩、菅原咲月【撮影：小宮山あきの】

両作品の演出を務める諏訪が、2人の起用理由について「芳山和子も星泉も、とんでもない状況の中に飛び込んでいき、自分で問題解決していく意思の強さや度胸を感じたので2人にぴったりだなと思いました」と述べると、2人は「緊張が止まらなくて、そわそわしていました」「こんな華やかな場で発表できて嬉しいです」と心境を吐露。

小川は、原田知世や内田有紀が演じてきた『時をかける少女』の芳山和子役を演じることについて、「夢なんじゃないかと思うくらい嬉しくて。どんな舞台になるのか楽しみな気持ちが大きいです。時をかけられるのが、楽しみです」と声を弾ませた。

「もしタイムリープするなら？」と聞かれると、「過去に行きたです。ずっと昔にタイムリープして、歴史の謎とか、まだ分かっていないことを確認しに行きたいです」と回答して会場をわかせた。

乃木坂46・小川彩、菅原咲月【撮影：小宮山あきの】

乃木坂46・小川彩、菅原咲月、ヨーロッパ企画・諏訪雅【撮影：小宮山あきの】

薬師丸ひろ子や長澤まさみが演じてきた『セーラー服と機関銃』の星泉役を演じる菅原は、「ものすごくプレッシャーと責任を感じたのですが、今は楽しもうという気持ちでいます。楽しみにしていただきたいです」と嬉しそうに語り、観客に笑顔を振りまいた。